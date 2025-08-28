Slušaj vest

Milica Pavlović apsolutno je dominirala ovog leta u svakom smislu.

Muzička zvezda je imala nastupe širom regiona, pa je tako nekoliko puta napunila klubove do poslednjeg mesta i na Crnogorskom i na Hrvatskom primorju.

IMG_3127.jpeg
Foto: Privatna Arhiva

Naš paparaco uslikao je pevačicu na aerodromu u Puli prilikom dolaska na nastup u Rovinju. Kao i uvek, Milica je bila sređena od glave do pete, a posebno su u oči padale njena "šanel" majica s prugama i "ermes" neseser od 600 evra, koja je apsolutni hit u svetu. Pored njih, ona se odlučila za bele uske pantalone i papuče sa štiklom, dok je pogled sakrila iza crnih sunčanih naočara.

IMG_3124.jpeg
Foto: Privatna Arhiva

Poznato je da je Milica vrlo vredna i da stalno razmišlja o svojim novim poslovnim projektima, koji su planirani već za septembar, pa je tako sa sobom nosila i rokovnik od kog se ne odvaja, a u koji je pažljivo zapisivala ideje koje će uskoro realizovati.

Milica Pavlović na aerodromu Foto: Privatna Arhiva

Podsetimo, Pavlovićeva je 11. avgusta obeležila svoj 34. rođendan u velikom stilu. Njene prijateljice priredile su joj žurku iznenađenja na brodiću u Švajcarskoj, gde su uz šampanjac slavili njen poseban dan. Proslava se nastavila u restoranu, gde je Milica duvala svećice, a emotivne trenutke je podelila sa svojim pratiocima na Instagramu.

Kurir.rs

image00006 copy.jpg
DSC_0205 copy.jpg
WhatsApp Image 2025-06-24 at 1.59.41 PM (3).jpeg
WhatsApp Image 2025-05-11 at 22.23.57_bd8cc86d.jpg

Milica Pavlović na koncertu:

Milica Pavlović Izvor: Nikola Radišić/Luka Stepanović