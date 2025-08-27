Slušaj vest

Rok sastav Crvena jabuka na svom koncertu održanom u okviru programa na 35. Roštiljijadi u Leskovcu, još jednom je potvrdio da muzika kojom se bavi ima put do svih generacija.

Momci iz grupe predvođeni frontmenom i pevačem Draženom Žerićem Žerom nastup su započeli hitom „S tvojih usana“, a zatim su se nizale pesme „Dirlija“, „Nekako s proljeća“, „Tugo nesrećo“, „Ima nešto od srca do srca“.

Dražen je istakao da je u gradu na Veternici samo uvertira za dva velika koncerta koja će biti u Plavoj dvorani Sava centra 13. i 14. novembra, kojim će proslaviti 40 godina muzičke karijere.

- Jedva čekam druženje sa našim fanovima u Begoradu. Iz Leskovca smo sakupili dobru i pozitivnu energiju za Sava centar. Nema bolje hrane, nego ovde i lepo smo se najeli. U Sarejevu je najbolji ćevap, a Leskovcu je pljeskavica neprikosnovena.

Crvena jabuka na Rostiljijadi u Leskovcu Izvor: Kurir

Leskovačani su se podsetili svih pesama legendarne grupe čija karijera i diskografija datira od 1985. godine.