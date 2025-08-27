Slušaj vest

Nova pesma "Sugar Mommy", koju je snimio influenser Mijat Stanojević, pokrenula je raspravu o jednoj od najprovokativnijih tema današnjice, odnosima sponzora i sponzoruša. To su veze u kojima su emocije često u drugom planu, dok su luksuz, novac i status ono što dolazi na prvo mesto. Ko koga sponzoriše i zašto i da li su takvi odnosi iz interesa osuđeni na propast, ili su pošten dogovor između dve odrasle osobe, tema je o kojoj su govorili gosti emisije "Puls Srbije" Vesna Rivas, tumač rodnog koda, Mijat Stanojević, influenser i Teodora Borozan, novinarka Kurir televizije i PR menadžerka.

Mijatova pesma izazvala je lavinu komentara, pretežno negativnih, a on je otkrio šta ga je inspirisalo da napravi projekat koji je i pre nego što je ugledao svetlost dana imao potencijal da izazove ovakvu reakciju.

Foto: Kurir Televizija

- Navikao sam da imam negativne komentare, ali ovo je spot koji niko od muških izvođača ne bi smeo da snimi. U pitanje je kontroverzna tema o kojoj se malo priča. Spot je tako i rađen, da bi privukao razne komentare. Nisam skupljao hrabrost, ideju sam dobio od jedne nemačke reperke koja je snimila sličnu pesmu i spot - rekao je on i dodao:

- Kad sam slao i dobre poruke, opet nisam valjao. Zato sam odlučio da izabcujem samo šta je meni interesantno. U ovaj projekat uložio sam skoro 15 hiljada evra.

Mijat je definisao šta smatra pod terminom sponzoruše.

- Nemam apsolutno ništa protiv sponzoruša, ali pravih, onih belosvetskih. To su sponzoruše koje stvarno znaju da izvuku pare milionerima, ali ne podržavam devojke koje legnu u krevet sa nekim za papuče. Podržavam one koje dobiju stan i kola na svoje ime.

"NEMAM NIŠTA PROTIV SPONZORUŠA, ALI ONIH BELOSVETSKIH" Influenser Mijat Stanojević ponovo šokira: U redu je kad izvučeš kola i stan, ne da legneš za papuče.. Izvor: Kurir televizija

Na pitanje da li ima i takvih muškaraca rekao je:

- O tome se malo priča, a zapravo je mnogo zastupljeno.

Veliku pažnju privukla je i starija gospođa koja glumi u Mijatovom spotu, budući da na takvu ulogu mnogi ne bi pristali u kasnijim godinama.

- Gospođa iz spota je iz agencije za statiste. Njoj prethodno nije objašnjeno o čemu se radi u spotu. Nije pristala na sve scene, ali uspeli smo većinu da snimimo - objasnio je Mijat.

Kako kaže, od javnih ličnosti negativne komentare uputila mu je pevačica Indi.

Foto: Printscreen

- Dobio sam negativne komentare od pevačice Indi. Ona nije izrazila šta joj konkretno smeta, ali mi je vređala majku.

Vesna Rivas kaže da je putujući po svetu uspela da se upozna sa ljudima raznih interesovanja, a sponzoruše je definisala na sledeći način:

- Ovo je klasičan oblik prostitucije. Ako dobijete pare nepovratno, to je klasičan oblik ublažene prostitucije. Susretala sam se i sa ljudima različitih fetiša. Neko može da se pretvori u različitu ulogu, meni je to kao dobar dan, susretala sam se s tim po svetu. Problem je što naš narod ne putuje i ne prima informacije. Ako i putuje, gleda samo svoj domen interesovanja i ništa drugo.

Teodora Borozan ukazala je na važnost onoga što projekti poput Mijatove pesme i spota šalju kao poruku.

- Delim mišljenje da je toga uvek bilo, ali nije se pričalo. Nisu se snimale pesme kao Mijatove. Moramo da ukažemo i na određenu odgovornost. Potrebno je da pazimo šta objavljujemo i vodimo računa o slici koja se šalje ovakvim spotom. Naša generacija razume da je ovo marketing, ali ne i mlađi i stariji.

Foto: Kurir Televizija

Kurir.rs