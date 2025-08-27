Slušaj vest

Posle uspešne turneje širom zemlje, Karavan Youth Fest stiže do velikog finala. U Beogradu, na donjem Kalemegdanu od 4. do 6. septembra biće organizovan muzički spektakl koji će okupiti neke od najvećih zvezda domaće scene.

Koje su to zvezde i kakav se spektakl priprema istraživala je Kurir televizija zajedno sa novinarkom Mašom Kostić koja je i PR ovog festivala.

- Pripreme su počele mnogo pre samih nastupa, zato što nas je čekalo ozbiljno leto. Kako su postajali sve poznatiji, publika ih je jako dobro prihvatila. Iva i Katarina imaju čak i svoje pesme. Veoma smo zadovoljni velikim brojem ljudi koji je dolazio na nastupe, premašio je naša očekivanja, ali čekamo Beograd da vidimo šta će tu da bude. Biće to bogat program koji će trajati od 5 popodne do kasno u noć, od muzičkog, do edukativnog sadržaja - rekla je Kostić.

Pevačica Iva Grujin takođe je govorila pred kamerama Kurira, sumirajući utiska nakon brojnih nastupa, ali i o pesmi koju je nedavno objavila.

- Svi zajedno najviše se radujemo Beogradu, iako smo od marta radili aktivno. Svesni smo da je ovaj zadatak bitan i da moramo da se pokažemo u najboljem mogućem svetlu - rekla je ona i dodala:

- Zadovoljna sam kako je prošla pesma "Bezveze je ispalo", nisam se toliko fokusirala na nju. Već na poslednjem festivalu videla sam po nekoga da zna pesmu.

