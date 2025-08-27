Slušaj vest

Direktor Pink Media Grupe Željko Mitrović nedavno je potpisao ugovor sa nekadašnjim rijaliti učesnikom i voditeljem Filipom Đukićem koji će se zvanično pridružiti devetoj sezoni rijalitija "Elita". Kada je reč o Filipovom učešću, mnogi ga pamte kao Don Žuana koji je svaku devojku koju je pogedao odveo u krevet.

Ružica Veljković

Rijaliti zvezda i pobednica, Ružica Veljković, ušla je u medijsku ilegalu 2017. godine i od tada se više ništa nije znalo o njoj.

Jedna od prvih seks afera Filipa Đukića zabeležena je u rijalitiju "Parovi" kada je javno imao odnose sa Ružicom Veljković.

Dušica Grabović

Dušica Grabović

Prvi seks na "Farmi" pao je upravo između Filipa i atraktivne pevačice Dušice Grabović zbog čega je nekoliko dana kasnije ona zahtevala da uradi test za trudnoću.

Goga Aleksić

Đukić je na "Farmi" zaveo i go-go igračicu Goranu Gogu Aleksić. Gogu svi pamte po intimnim odnosima sa Filipom Đukićem, a pored toga često se opijala i skidala gola pred kamerama. Goga je bila u emotivnoj vezi sa Đukićem dok pevačica Marija Ana Smiljanić nije ušla u "Farmu" i preotela ga od Aleksićeve.

Marija Ana Smiljanić

Filip Đukić i Marija Ana Smiljanić svoju romansu započeli su u rijalitiju "Farma". Njihova romansa završena je kada je on ušao u "Zadrugu". Oni su imali veoma turbulentnu vezu, a nakon jednog raskida završili su u vreloj akciji ispod šanka.

Nataša Radan

U rijalitiju "Zadruga" Filip Đukić je ušao kao slobodan momak, te se odmah bacio na osvajanje. Na njegov šarm pala je starleta Nataša Radan sa kojom je imao javne intimne odnose koji su trajali i po više sati. Iako je Radanovoj ovo bilo prvo učešće u rijalitiju, ona je pokazala da se ne libi toga da se skine pred kamerama. Inače, ona je javnosti postala poznata po navodnim ljubavnim aferama sa pevačima Šakom Polumentom i Amarom Giletom.

Milica Kemez

Milica Kemez

U trećoj sezoni rijalitija "Zadruga" Filip je u krevet odveo Milicu Kemez, koja je srca publike osvojila svojom teškom životnom pričom. Nakon žurke, Kemezova i Filip popili su koju čašicu više, te su završili pod pokrivačem u sobi za izolaciju.

Ivana Šopić

Nakon svađe sa Kemezovom, Filip je uplovio u odnos sa Ivanom Šopić. Oni su na jednoj žurki javno razmenjivali nežnosti i to na nekoliko metara od Milice Kemez koja je sve to posmatrala.

Iva Grgurić

Filip Đukić u krevet je odveo i pobednicu "Zadruge 3" Ivu Grgurić sa kojom je nastavio vezu i nakon završetka rijalitija. Oni su u jednom trenutku započeli i zajednički život, ali sreća nije dugo potrajala.

Paula Hublin

Filip nikada nije krio da mu se najveća ljubav desila upravo u rijalitiju. Reč je o Pauli Hublin sa kojom je sve počelo kao seks afera, a na kraju su se i verili. Međutim, do raskida je došlo krajem prošle godine.

Miona Jovanović

Reper Nenad Aleksić Ša i njegova devojka Miona Jovanović svoju ljubav započeli su u rijaliti programu "Zadruga", a nakon brojnih turbulencija u vezi i iako su bili na meti kritika ovaj rijaliti par uspeo je da opstane.

Đukić se na jednoj žurki osamio i sa Mionom Jovanović, koja je poklekla i otišla sa njim u spavaću sobu. Kako su kamere tada zabeležile strast je eskalirala.

Pored navedenih učesnica rijalitija voditelj je bio intiman i sa Kristinom Kijom Kockar, ali i Anitom Stanojlović sa kojom je nedavno u lajvu na TikToku razmenjivao poljupce.

