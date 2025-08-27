Povezivali ga sa rijaliti zvezdom

Nakon što je kao bomba odjeknula vest da je starleta Aleksandra Nikolić navodno bila intimna sa folkerom Aleksandrom Acom Lukasom, porlar Republika stupio je u kontakt sa njim. Lukas se javio vidno besan i poručio da ne želi da komentariše zadrugare.

- Prvo, nemojte me zvati, da li vi znate koga zovete?! Ne znam te osobe! Koga sam ja platio?! Ko je taj?! Šta je to Zadruga?! Da li mislite da mene to zanima?! Lepo napišite, da mi ne postavljate takva pitanja! To da sam nekom dao pare, ja ne plaćam za ljubav!Neću da komentarišem zadrugare neke tamo. Ja sam Aca Lukas, ne Zadruga. Nikada u životu ne plaćam za s*ks! Ne znam ko je to!Niti znam, niti me interesuje, ne znam ni ko je taj Filip Car! Je l' taj Filip Car beše ona budala iz Hrvatske?! I da sam bio, i da nisam,ne znam ko je ona - poručio je Lukas za portal Repuiblika i prekinuo vezu.