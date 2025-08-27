KURIR SAZNAJE: ACA LUKAS DIVLJAO NA AUTOPUTU BEZ VOZAČKE DOZVOLE! To mu nije bio jedini prekršaj!
Pevač Aca Lukas uhvaćen je danas kako vozi bez dozvole, saznaje Kurir!
Naime, njega je na putu kod Starih Banovaca "ulovio" presretač dok je vozio rendž rover crnogorskih registarskih oznaka.
- Utvrđeno je da je vozio brzinom od 166 km/h, na mestu gde je ograničenje 130 km/h. Osim toga, policajci su ustanovili da je Lukas vozio zaustavnom trakom i to dva puta - kaže naš izvor.
Kako dalje dodaje, daljom kontrolom policija je utvrdila da pevač nema odgovarajuću dozvolu za kategoriju vozila kojom upravlja.
Policija je o svemu napisala prijave.
Povezivali ga sa rijaliti zvezdom
Aca Lukas se oglasio nakon što je Filip Carizneo tvrdnje da je Aleksandra Nikolić plaćena za odnos sa folkerom.
Nakon što je kao bomba odjeknula vest da je starleta Aleksandra Nikolić navodno bila intimna sa folkerom Aleksandrom Acom Lukasom,
porlar Republika stupio je u kontakt sa njim. Lukas se javio vidno besan i poručio da ne želi da komentariše zadrugare.
- Prvo, nemojte me zvati, da li vi znate koga zovete?! Ne znam te osobe! Koga sam ja platio?! Ko je taj?! Šta je to Zadruga?! Da li mislite da mene to zanima?! Lepo napišite, da mi ne postavljate takva pitanja! To da sam nekom dao pare, ja ne plaćam za ljubav!Neću da komentarišem zadrugare neke tamo. Ja sam Aca Lukas, ne Zadruga. Nikada u životu ne plaćam za s*ks! Ne znam ko je to!Niti znam, niti me interesuje, ne znam ni ko je taj Filip Car! Je l' taj Filip Car beše ona budala iz Hrvatske?! I da sam bio, i da nisam,ne znam ko je ona - poručio je Lukas za portal Repuiblika i prekinuo vezu.
Kurir.rs
Izjava Ace Lukasa: