Luna Đogani i Marko Miljković nedavno su išli na odmor sa decom u Tursku, ali čini se da mir tamo nisu našli.

Naime, Marko je podelio snimak sa njihovih sigurnosnih kamera iz stana na kojem je pokazao čoveka koji snima njihova ulazna vrata, ali i terasu.

Kako se vidi na snimku, nepoznati čovek je stao na parking i napravio nekoliko fotografija njihove terase, a onda je došao ispred ulaznih vrata gde je nastavio da snima. Miljkovići imaju kameru u špijunku pa su tako svemu svedočili.

- Da li i vas ovako uhode napaćene komšije dok ste na odmoru? - napisao je Marko Miljković, a potom uz drugi snimak dodao:

- Da mi je znati šta slikaju i da li planiraju možda da obiju stan?! - pitao se Lunin muž.

Komšije o Luni i Marku: "Umislili su da su moćni"

Susedi kažu da je par umislio da su zvezde i da mogu da rade šta hoće, pa postaju bahati.

Susedi o Luni imaju manje-više lepo mišljenje, dok o Marku i pre incidenta sa jajima nisu razmišljali pozitivno.

- Znate kako izgleda kada takvi ljudi dobiju novac, pa umisle da su moćni. Eto baš ovako. Oni se jave kada se sretnemo u hodniku, ali vidite da ta njihova komunikacija je pomalo primitivna. Šta znam, ona kada šeta dečicu i psa je vrlo odmerena ali mislim da je on prosto vuče na pogrešnu stranu.

Jedan od stanara je rekao da su imali problem sa Markom i zbog postavljanja klime.

- Dečko ne kapira da ne može da radi šta hoće. Niko nije mogao da mu objasni da ne može da stavi klimu sa spoljne strane zgrade jer ruži izgled i nije po propisima, ali je on uveren da on može na fasadi svog stana da radi šta hoće. Reagovao je i tada skup stanara i to je u procesu da mora da ukloni. Mislim da ni Luna ne može da ga nagovori i objasni mu šta je uradio, iako ona kapira - kaže ovaj stanar.

"Vlasnik svih nas"

- Da vas upoznam sa komšijom, vođa našeg objekta u kojem živimo, a po ponašanju rekao bih vlasnik svih nas i naših stanova u naselju Plato Bežanija. Ova teleća glava misli da može da nam zagorčava život godinu dana i jače.

Miljković tvrdi da komšija pokušava da mu zagorča život.

- On se više od godinu dana bavi Markom Miljkovićem, mogu vam reći dragi ljudi moji da sam uspeo u životu. Firma u kojoj je on direktor ima promet 15 milijardi godišnje, ja sam prosto u šoku da se takvi ljudi bave rijaliti ličnostima, prijavljuju ih policiji, nasrću na njih u prolazu (imam snimak, ali otom-potom).

