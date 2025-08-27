SIGURNOSNE KAMERE ISPRED LUNINOG I MARKOVOG STANA SNIMILE JEZIV PRIZOR! Komšije im zagorčavaju život, a evo šta se sad dešava, Miljković se hitno oglasio
Luna Đogani i Marko Miljković nedavno su išli na odmor sa decom u Tursku, ali čini se da mir tamo nisu našli.
Naime, Marko je podelio snimak sa njihovih sigurnosnih kamera iz stana na kojem je pokazao čoveka koji snima njihova ulazna vrata, ali i terasu.
Kako se vidi na snimku, nepoznati čovek je stao na parking i napravio nekoliko fotografija njihove terase, a onda je došao ispred ulaznih vrata gde je nastavio da snima. Miljkovići imaju kameru u špijunku pa su tako svemu svedočili.
- Da li i vas ovako uhode napaćene komšije dok ste na odmoru? - napisao je Marko Miljković, a potom uz drugi snimak dodao:
- Da mi je znati šta slikaju i da li planiraju možda da obiju stan?! - pitao se Lunin muž.
Komšije o Luni i Marku: "Umislili su da su moćni"
Susedi kažu da je par umislio da su zvezde i da mogu da rade šta hoće, pa postaju bahati.
Susedi o Luni imaju manje-više lepo mišljenje, dok o Marku i pre incidenta sa jajima nisu razmišljali pozitivno.
- Znate kako izgleda kada takvi ljudi dobiju novac, pa umisle da su moćni. Eto baš ovako. Oni se jave kada se sretnemo u hodniku, ali vidite da ta njihova komunikacija je pomalo primitivna. Šta znam, ona kada šeta dečicu i psa je vrlo odmerena ali mislim da je on prosto vuče na pogrešnu stranu.
Jedan od stanara je rekao da su imali problem sa Markom i zbog postavljanja klime.
- Dečko ne kapira da ne može da radi šta hoće. Niko nije mogao da mu objasni da ne može da stavi klimu sa spoljne strane zgrade jer ruži izgled i nije po propisima, ali je on uveren da on može na fasadi svog stana da radi šta hoće. Reagovao je i tada skup stanara i to je u procesu da mora da ukloni. Mislim da ni Luna ne može da ga nagovori i objasni mu šta je uradio, iako ona kapira - kaže ovaj stanar.
"Vlasnik svih nas"
- Da vas upoznam sa komšijom, vođa našeg objekta u kojem živimo, a po ponašanju rekao bih vlasnik svih nas i naših stanova u naselju Plato Bežanija. Ova teleća glava misli da može da nam zagorčava život godinu dana i jače.
Miljković tvrdi da komšija pokušava da mu zagorča život.
- On se više od godinu dana bavi Markom Miljkovićem, mogu vam reći dragi ljudi moji da sam uspeo u životu. Firma u kojoj je on direktor ima promet 15 milijardi godišnje, ja sam prosto u šoku da se takvi ljudi bave rijaliti ličnostima, prijavljuju ih policiji, nasrću na njih u prolazu (imam snimak, ali otom-potom).
