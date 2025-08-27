Slušaj vest

U toku je snimanje profila budućih učesnika za rijaliti "Elita 9" na televiziji Pink, a među njima se našao i već dobro poznati Sale Luks. On je ranije boravio u ovom rijalitiju, ali i u "Farmi", a javnost ga pamti po burnoj biografiji o kojoj nikada nije bežao da govori.

Jedno vreme proveo je u domu za maloletnike, a kasnije i u zatvoru, i to kako je sam priznao – zbog ubistva o kojem je javno pričao u više navrata. Gostujući ranije u emisijama, ali i dok je bio učesnik, Sale Luks je otvoreno govorio o detaljima tog perioda svog života. Posebno potresno bilo je njegovo gostovanje u radio emisiji "Amnezija", koju su vodili Filip Car i Nenad Aleksić Ša, kada je opisao kako je izgledala tragedija, ali i šokantne reči njegovog oca dok je bio u zatvoru.

Ša ga je tada podsetio na mračan period života i pitao ga direktno da li je istina da je jedan deo života proveo u domu, a zatim i u zatvoru.

- Imao sam super detinjstvo, prvo dete, sve sam imao. Sve je bilo super, dedu su mi svi znali, poklonio mi je kuću na Zelenom vencu, rodio sam se u Smederevu, bilo mi je super kada sam bio mali. Ja nisam povezan za Smederevo nešto puno. Trenirao sam vaterpolo, kada sam išao na more, svratim kod prijatelja, onda nazad kada se vratimo obiđem rodbinu, i u Makedoniju odem i tako ceo raspust obilazim familiju, ali to je bilo takvo vreme, sada se to izgubilo. Otac mi iz Like, menjao je prezime - počeo je priču Sale Luks.

U razgovor se ubacio i Car, pa ga je pitao da li ga je Zadruga promenila i učinila emotivno bližim ljudima. Sale mu je odgovorio da njih dvojica dobro kapiraju jedan drugog i da je rođen takav da shvata mnoge stvari, ali se potom vratio na svoju porodičnu priču i nastavio:

- Kada su moji promenili prezime, pradeda mi je bio vođa sela. Bio je neki Cvetković i tako smo dobili prezime. Ja sam završio osnovnu, bio sam odličan i tada kreću devedesete, kriminal. Ja sam divlje rođen i terao sam po svom. Često sam bežao od kuće, otac nikada nije pokazivao ljubav i čelično sam vaspitavan. On je forsirao srednju školu, fakultet, i sve dobijem – posao, auto – i šta se desi? U kafiću smo sedeli i zezali se, neki pištolj smo našli tu. Moj otac je vojno lice i imao je pištolj, uvek ga je sklanjao, nisam ništa znao o tome. Nisam znao da kada repetiraš i kada izleti metak, uleti sledeći. Mi se zezali, ostao metak u cevi, opali pištolj i dođe do tragedije. Uhapsili me odmah, a dosta su me sudili i zbog oca. Sve se desilo brzinski, mene su osudili po sudskom mnjenju. Na suđenju sam prvi put video oca da plače. To me je baš pogodilo. On mi je sredio da odem u Australiju, ali nisam hteo. Otišao sam u dom. Ja napravim sranje, otac mi kaže okej, opali mi šamar i ja ne smem da padnem, i kada mi se plače ja ne smem da plačem... - pričao je Sale Luks.

Potom je izgovorio rečenicu koju mnogi i danas pamte:

- Moj otac je jednom došao u zatvor i rekao da me zaključaju i bace ključ i tako je i bilo.

Sale je nastavio priču o vremenu koje je proveo u domu, ljudima koje je tamo upoznao i kako je sve to uticalo na njega.

- Kada sam došao u dom, tamo su bili ološi, podmukli, pokvareni, mnogo puta sam izdan od strane prijatelja. Moja majka se razbolela, ja sam prihvatio taj neki kompleks da se ne puši, da se nosi crvena boja, sve je bio taj gas. Godinu dana u domu je okej, da znaš da se socijalizuješ, ja sam otišao sa nepunih sedamnaest tamo. Kada sam izašao onda sam samo trenirao i koristio hemiju, onda me zvali za obezbeđenje, išao na mečeve, tukao se za lovu, zaljubim se i opet je to bilo iz nepoverenja. Sa 18 godina sam našao devojku iz fine porodice i sve, ne znaš da li je najbolje oženiti normalnu ili kur*etinu. Ja sam joj otvorio kafić, garderoba, promenila se dosta, majka je zaposli u jednoj firmi, kancelarija, a ja iskompleksiran ali otišao sam, mada sam uzimao bolovanje, išao preko vamo tamo i onda mi žena zatrudni - nastavio je Luks.

Sećajući se prvog braka, govorio je i o tome kako su se stvari raspale.

- Moja bivša supruga je postala kao ja, pravili smo svadbu, pobacila je jedno, a onda i drugi put. Saznali smo da ima spoljni herpes, ona je meni priznala da je to nasledno. Ugasila se tu ljubav, ja sam mislio da usvojimo ljubav ali nije to to. Krenuo je gas da idem vamo i tamo, bio sam obeležen i šta god da se desi mene su zvali na razgovor. Peti u Srbiji sam otvorio jednu firmu za auta i super to krene sve... - otvorio je dušu Sale Luks.

Danas, Sale se opet vraća pred kamere kao jedan od učesnika Elite 9. Pre snimanja svog profila ispred zgrade Pinka izazvao je pravu pometnju, došao je luksuznom limuzinom, a okupljeni novinari su odmah počeli da ga fotografišu i zapitkuju o njegovom povratku u Elitu.

Sale se osvrnuo i na to što u Elitu 9 ulazi i njegova bivša Andrea Rea Anđelković sa kojom nije u sjajnim odnosima, a generalno i na sve učesnike skandaloznim rečnikom:

- Sve moje bivše neka uđu, da napravimo duplu pene*raciju. Dobra je Stuparka, kakve brad*vice ima... Provozaću ih sve u limuzini. Reu nisam vozio u limuzini. Ona je digla obe noge i to brzo. Znam za neke koje vi ne znate da ulaze, previše je jaka ekipa - rekao je Sale bez blama ispred zgrade Pinka.

Luks ima 25 godina mlađu devojku

- Rea je toliko posvećena da ja ne mogu ništa da kažem. Ona je brat do koske, ali ona preteruje u nekim stvarima. Ja objavim stori sa drugaricama koje znam godinama, ja da hoću da je varam ja to nikada ne bih okačio. Da li je ona klinka? Po ponašanju, za neke stvari jeste klinka. Voli lizalice, ja svako jutro moram da kupim dve lizalice. Sa druge strane, naše majke su u tim godinama imale nas. Imam drugarie koje su mlađe od nje, a svesnije su i zrelije. Ona se ljuti za devojke i ljubomoriše -otkrio je Luks.

- Ona svojim ponašanjem i bolesnom ljubomorom tera mene od sebe. Danas nam je tačno deset meseci i danas sam hteo da napišem "R i L" na WhatsApp. Ponos mi ne da, pa nek se sruši svet -rekao je Luks nedavno.

