Mladi bokser i sin pevačice Svetlane Cece Ražnatović, Veljko Ražnatović, svojevremeno je odlučio da iznese u javnost brojne detalje vezane za svoj život i porodicu.

Cecu zovu baba

Progovorio je o odnosu svoje majke sa njegovom decom.

Poznato je da Ceca ne voli da je zovu baba ili baka, pa svoje unuke uči da je zovu već poznatim nadimkom, a pevačicinom sinu Veljku se to ne dopada, pa je istakao da neće još dugo tako biti.

- Čuj da je zovu Ceca, deca... To ne može. To je pogrešno - rekao je Veljko i objasnio svoje viđenje toga:

- Ti si baba tom detetu. Neće je zvati Ceca, kao što ni mene neće zvati Veljko. To može dok su mali, ali sigurno kad budu malo stariji neće tako biti, htela ona to ili ne. Moraće da je zovu baka. To je neki ciklus života, Bože. Nisam je ni ja zvao Svetlana, nego majka - rekao je Ražnatović.

Bogdana sme još samo jednom da zatrudni

Veljko je otvoreno progovorio i o ženi Bogdani koja je u tom trenutku bila treći put trudna, sa sinom Isaijom.

Ražnatović je u velikoj ispovesti istakao da Bogdana po savetu lekara sme još jednom da ostane trudna, što će biti 4. put, jer bi sve drugo bilo rizično pošto se svaki put porodila carskim rezom.

- Ona će sada treći put ići na carski rez i mi možemo još jedno dete da imamo. Fizički, ona ne bi smela više da ostaje trudna, tako da... - počeo je Veljko.

Potom je objasnio da je Bogdana sva tri puta zatrudnela prirodnim putem.

- Ovo je sve od Boga, sva tri sina. Ništa nismo veštački, ni ovo... Nismo znali šta je, kako je Bog rekao tako je i bilo. Ja se nadam da će četvrto... Mislim, mi ćemo sad malo napraviti pauzu jer smo u ludilu totalnom... (smeh) Ali, nadam se stvarno da će četvrto dete biti devojčica i da će biti tatina princeza najmlađa. Biće i neka razlika između svih njih i tako - priznao je Ražnatović u podkastu Informera.

O Gudelju i Anastasiji

Veljko se dotakao i zeta Nemanje Gudelja, te tom prilikom otkrio da li mu Anastasija nedostaje.

- Ne! Ne u tom smislu, čujem se s njom svakoga dana. Živi svoj život, mnogo sam zadovoljan njenim izborom. Muž joj je legenda, gleda je kao malo vode na dlanu i mnogo joj je bolje tamo nego što bi joj bilo s nama, realno.

Veljko je progovorio i o najtežem periodu u životu.

- Jesam, dotakao sam dno jednom u životu i tada sam se restartovao. Za moj pojam je to dno. Hoću samo da kažem da sam bio tu i ako je neko u toj situaciji sada, ovo što ja pričam je jedini put. Pomogla mi je vera i samo vera.

