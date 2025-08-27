Slušaj vest

Endži Mavrić prisetio se dugogodišnje saradnje sa Sašom Popovićem i istakao da je, za razliku od pojedinaca koji sada blate njegovo ime, imao hrabrosti da mu u lice kaže kad pogreši.

Nakon Popovićeve smrti pojedini učesnici muzičkog takmičenja ''Zvezde Granda'' izneli su raznorazne optužbe na njegov račun koje, prema rečima njegovog dugogodišnjeg prijatelja i saradnika Endžija Mavrića, nemaju veze sa istinom.

Foto: Printskrin, Nemanja Nikolić

Gostujući u emisiji ''Pričaonica'' harmonikaš Endži Mavrić prisetio se dugogodišnje saradnje sa Sašom Popovićem.

- Kad god sam imao neki sukob sa njim, kada sam imao nešto da mu kažem, sve mu to kažem u lice. Kažem: "Nisi ispravan zbog toga, mislim da nisi u pravu, ne sviđa mi se". On mi kaže: "Morao sam tako da uradim, jednostavno, šta god da je u pitanju". Tako da se sve to reši, ako imamo neki nesporazum sednemo, popijemo kafu, ako nisam u pravu normalno je da kažem da sam pogrešio, ako je do mene ili obrnuto - rekao je Endži Mavrić, pa dodao da mnogi nisu imali hrabrosti da kažu bilo šta dok je Saša bio živ.

1/10 Vidi galeriju Saša Popović Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

- To je za mene jedna smešna priča. Sve ''Zvezde Granda'' što poznajem od 2004. godine kada smo krenuli na prve audicije, kupili su stanove. Znam kako su došli na audiciju, sad neću da omalovažim nekoga da li je došao u starkama ili cipelama. Posle takmičenja su se već pikirali ozbiljni Mercedesi i to zavidi i ostalo. Izvini, ako ti je bilo toliko loše kao što kažeš, što si bio deo te priče i bila deo te priče. Svi ti koji sada tako komentarišu kad god su videli Saleta oni su govorili: "Gde si Sale moj", on je voleo da pita kao su, kako su kod kuće. Da ne pričam o ljudima koji su bili miševi kada je on u pitanju, a sad vidim da su malo ojačali, malo su sebi dali na hrabrosti.

Suzana čuje Sašin glas

1/10 Vidi galeriju Suzana Jovanović ne može da preboli smrt Saše Popovića Foto: Printscreen

"Čujem ga kada sam u kući, ali ne smem to nikome da kažem jer će neko reći da nisam normalna. Skoro sedim u kuhinji i gledam one svoje turske serije na Pinku, to obožavam, to me nekako smiruje i rastereti i samo čujem "Suleee", Aleksandra me ne zove tako, Danijel i Tijana nisu tu, a čujem njegov glas i prepoznajem tu boju, kad drugi put opet doziva i ja odem gore da pogledam i razmišljam da nisam valjda luda, a čujem jasno i glasno", priča u šoku i otkriva još nešto što javnost nije znala.

"Ima jedan džemper iz Pariza koji je nosio taj poslednji put, taj džemper je lepo spakovan stoji na njegovom jastuku na našem krevetu i on još uvek miriše na Saleta i taj džemper spava sa mnom, budim se uz njega i sad da li tu ima nešto ili nešto postoji, ja zaista ne znam, ali ja sam jasno i glasno čula da me zove "Sule"", zaključuje Suzana.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: