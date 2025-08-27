Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Ena Čolić oglasila se na društvenim mrežama i iznenadila fanove promenom koju je napravila na sebi.

Ena inače obožava da se snima i fotografiše gde god da ode, te su fanovi upućeni gde je i šta radi u svakom trenutku iako je napustila rijaliti.

Naime, Ćolićeva je odlučila da promeni imdiž, pa je ošišala kosu i sada nosi popularnu paž frizuru, a na mrežama se odmah pohvalila novim izgledom.

Ena, podsetimo, nakon Elite uživa u vezi sa Jovanom Pejićem sa kojim je otišla na ručak gde su se i snimili.

Ona je na sebi imala žutu haljinu pripijenu uz telo koja se sastoji i od dela koji ide oko vrata, a grudi su bile u prvom planu.

Odgovorila Milici Veličković na brutalne prozivke

Bivša rijaliti učesnica Ena Čolić je nedavno u lajvu na društvenoj mreži TikTok sa doskorašnjim cimerom iz Bele kuće Urošem Stanićem iznela žestoke prozivke na na račin pojedinih Urošu bliskih osoba, a svi su pomislili da se radi o Milici Veličković.

Ubrzo je usledio Miličin odgovor u kom nije štedela Čolićevu, a sada je Ena napokon stala na put glasinama i otkrila da ne ništa u lajvu nije odnosilo na Milicu.

- Jasno sam izgovorila: “imaš drugarice koje su…” dakle odnosilo se na više njih i epitet uopšte nije bio upućen lično Milici. Uroš često koristi izraz "imate putera na glavi", pa sam mu stavila do znanja da ni neki iz njegovog okruženja nisu ništa bolji. Štaviše, stojim iza toga da sam kao što sam i rekla - gospodja za sve njih - započela je Ena.

- Milicina podrška je prepoznala nju u svemu tome, a mene bi iskreno zabrinulo kada bi moja podrška u takvim epitetima prepoznala mene. Što se tiče priča rekla-kazala, Milica je sama govorila o svojim iskustvima, i to nije ništa što sam ja izmislila. Ono što je bitno jeste da nikada nisam izjavila da je prostitutka, niti to mislim. Kad stvari eskaliraju, svako reaguje onako kako ume. Moja namera nikada nije bila da nekog povredim, već da ostanem dosledna sebi. Predugo tolerišem kačenje na moje ime kako bi pojedini mediokriteti dospeli u medije, a upravo sam na to mislila kada sam govorila, i to se odnosi na osobu protiv koje je nedavno podneta tužba -rekla je Ena za Pink, pa dodala:

- Milica me konstantno provlači u svojim lajvovima sa jatacima i ljudi mi to šalju, a ja i dalje ne reagujem. Tako da, da sam htela sve ovo da uputim direktno njoj – to bih i uradila. Znate da sam oštrog jezika i da nemam problem da iskažem svoj stav.

