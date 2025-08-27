Slušaj vest

Uroš Stanić ulazi u "Elitu 9",a pred početak rijalitija najavio je pravi spektakl.

Uroš je rekao da je ovo poslednji put da ulazi u rijaliti, kao i da je zbog "Elite 9" raskinuo sa momkom.

-Evo srećan sam, raspoložen, uživam u životu. Jako sam zadovoljan uslovima i ugovorom, ispoštovali su me maksimalno. Odlučio sam da poslednji put uđem u rijaliti, ovo je moja poslednja sezona. Mogu da obećam spektakl i da će se ludo zabavljati, a ukućanima će se dizati kosa na glavi zbog mene, a oni neka izdrže jer je ovo psihološka igra - rekao je on, pa nastavio:

- Moj kostim za ulazak košta 1.500 evra kontaktirao sam dizajnera koji pevačima dizajnira scenske kostime, biće spektakl. Odlučio sam da uložim u izgled i garderobu. Danas idem na razgovor sa estetskim hirurgom jer planiram da odradim neke operacije. Alibaba je rekao da će da me čuva, da će ući da me brani ako me neko bude dirao, eto on mi je tu za sve.

- Nisam se sreo sa Miljanom, nema potrebe. Vidim da uzlazi dosta nebitnih ljudi poput Dače i Kačavende, kao i neki bitniji ljudi. Biće mi zanimljivo sa Kristijanom Golubovićem, mislim da neće moći da me istrpi.

- Ja sam raskinuo u subotu. Ostavio sam dečka jer želim da uđem u rijaliti slobodan. Ostali smo u prijateljskim odnosima i mislim da je tako najbolje. Ne želim da budem vezan, pa da bude Uroš prevario dečka u rijalitiju i tako on živi u Beču, a ja u Srbiji

- Miljana, Marija, Ivan Marinković... Deponija, blam!

- Profesionalni šminker me je odradio, odrađuje mene ko stigne... Imam i stilistu i frizera, planiram da uradim nokte za ulazak. Sve u svemu obećavam da neće biti dosadno. Mislim da će tamo da muškarci gledaju samo u mene, kada sam video kako izgledaju nove učesnice. Ako uđe Brendom sa njim ne mogu da imam odnose, on je pasivan - rekao je on.

