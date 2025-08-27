Slušaj vest

Nenad Marinković Gastoz danas je sa svojom partnerkom Anđelom Đuričić stigao ispred zgrade Pinka, a kada su domaći mediji pomislili da ulazi u novu sezonu Elite, rijaliti igrač ih je odmah demantovao.

- Došao sam samo da uzmem novac, ne bavim se više rijalitijem, nemojte da me snimate, nema potrebe, sa ovim sam završio, ne zanima me više ništa, ne interesuje me - rekao je Gastoz nakon što je izašao iz Pinka.

Dok je Gastoz vidno uznemiren utrčao u automobil, Anđela je ćutke prošla, pa su mnogi pomislili da ju je bilo sramota zbog reakcije svog momka.

Ubedljiva pobeda

Gastoz je osvojio 44.1 odsto glasova publike u finalu i ubedljivo pobedio drugoplasiranu učesnicu Anđelu Đuričić koja je osvojila 36,3 procenata.

Gledaoci su putem SMS glasova odabrali pobednika Elite 8, a ako je sudeći po sabranim glasovima, nisu imali dilemu koga će dovesti do trona.

Armija fanova

Marinković je godinama u javnom svetu, a "Burazengije" ga prate od kako se pojavio u medijima. Ima armiju fanova koja je uvek uz njega i koja ga je dva puta dovela do pobede u svim rijaliti formatima. Pobeda u Eliti 8 je treća kruna, te ga mnogi nazivaju kraljem rijalitija.

