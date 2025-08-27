Slušaj vest

Folkerka Olja Bajrami uvučena je u haos koji je nastao između pevačice Ane Nikolić i kompozitora Gorana Ratkovića Raleta.

Ana je prijavila Raleta za nasilje, nakon čega je on dobio zabranu prilaska, a onda je Nikolićeva otkrila da je on sa njom varao Olju Bajrami.

Ana Nikolić je juče poručila da se Olja Bajrami u aktuelnoj situaciji sa Raletom "reklamira preko nje", dok je sad stigao odgovor bosanske pevačice i objašnjenje kako je upoznala kompozitora.

- Rale me je upoznao preko mog menadžera, došli smo kod njega u studio. Došla sam u taj studio onako nezainteresovana totalno, u jedan studio gde je prašina bila, gde vidim da tu nema neke energije - rekla je pevačica na početku.

- On je tad bio u nekom razilaženju sa Indirom Radić, nije radio, pao je bio dosta u poslu... Mi smo tu došli, a on se zaljubio! Njemu se zaljubiti u pevačicu je kao "hoćeš čašu vode", odmah... Da se razumemo - kazala je potom Olja Bajrami.

- Zvao me je posle da snimim neku reč koja navodno nije bila snimljena prvog puta, to je bila samo navlakuša da dođem, naravno. Došla sam i ostala sam malo duže, mi smo se družili, upoznavali - istakla je Olja potom za "Pričaonicu Sanje Ćulibrk".

Ana se, podsetimo, sinoć oglasila potresnim snimkom. Ona se oglašavala o situaciji sa Raletom u više navrata, a onda je na svom Instagram profilu objavila snimak koji je nastao 17. avgusta ove godine.

Ana urlala: "Sramota me je"

- Sramota me je moje sramote, sramota me je kome sam poklonila dve godine. Ostaviću vas da lečite svoje frustracije jer je važnija ograda nego kako sam ja i vaznije je sta će "selo " da mi kaže. Evo lečite se, ako vam je ovo od pomoći. Vređajte me, ali ne želim nikome ovo što ja doživela za ove dve godine... Sramota me je sa kim sam delila život ,tajne, imala planove, čiji sam prsten dobila pre dve nedelje. Sramota me je... Koga sam upoznala sa ćerkom koja je definitivno pametnija od mene i šta ovaj čvek priča bez stida i srama? Ovde stavljam tačku. Nemam više šta da vam kažem, ova osoba sebe naziva muškarcem... Ponižavala sam se ja dovoljno dugo. Želim da budem primer svakoj ženi koja se pribojava osude okoline, naravno, jer uglavnom živimo u društvu licemera, lažnih li nadasve primitivnih ljudi. Ne... Naučite da govorite istinu. Ja sam uvek bila iskrena, a mogla sam da prećutim i ovo... - pisala je Ana ispod pomenute objave.

Pevačica se snimala dok je doslovno jecala na sav glas, držala se za glavu, suze su joj lile niz lice, a sve vreme je ponavljala sledeće reči:

- Zašto, zašto bre, zašto si to uradio? Zašto, zašto? Sve znam, sve osećam, praviš me budalom, zašto si ubio sve? - pričala je Ana kroz jecaje.

- Sramota me je moje sramote, sramota me je kome sam poklonila dve godine - govorila je.

