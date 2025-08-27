Slušaj vest

Pevačica Seka Aleksić često kuburi sa viškom kilograma, a sada je uzela stvar u svoje ruke i krenula je da trenira.

Seka je na svom Instagram profilu objavila snimak i otkrila koliko joj je bilo teško na prvom treningu.

- Ljudi, počela sam da treniram. Majko mila! Zažalila sam za sve što sam ikada u svom životu pojela. Koliko je teško... Koliko mi se ne trenira, ali moram da treniram - poručila je Seka u snimku koji je objavila.

Seka: "Smatram za sebe da sam lepa"

1/6 Vidi galeriju Seka Aleksić izgled Foto: ATA images, Petar Aleksić

Podsetimo, Seka Aleksić godinama unazad radila je na svom izgledu, a kako ističe, nikada je nisu pogađali komentari da ima koji kilogram viška.

– Ne dotiče me. Smatram za sebe da sam lepa i negovana žena, a ako neko priča o svojoj kilaži i debljini, onda sam to ja definitivno. Kad neko kaže ‘debela si’, za mene to nije uvreda, jer znam da jesam – pričala je ona i dodala:

– Znam ko je dobronameran, ali i kad mi ljudi priđu zbog moje kose, jer se najviše oko toga komentariše, što je toliko predugačka. Volim, sviđa mi se, to mi je samopouzdanje. Kad imam kratku kosu, kao da mi je neko oduzeo se*sualnost, tako se osećam. Kosu mi ne dirajte! - poručila je.

Suprug Veljko Piljkić na sve načine je pokušavao da joj pomogne

1/8 Vidi galeriju Seka Aleksić i mužem Veljkom Piljkićem Foto: Kurir, Damir Dervišagić, Print Screen

- On mi je otvorio oči i rekao ko mi je prijatelj, a ko neprijatelj. I stvarno je bio u pravu. Ti koji nam uvek laskaju nisu nikad prijatelji, jer pravi prijatelj će vam reći istinu koja će da vas zaboli, a ovi što glume prijatelje će vam govoriti samo ono što vi želite da čujete - rekla je Seka.

1/7 Vidi galeriju Seka Aleksić Foto: Pritnscreen/tiktok, Printscreen

Kako je pričala, bilo je i onih koji je nisu motivisali da sredi svoju figuru.