Buduća učesnica "Elite 9" i pobednica šeste sezone rijalitija "Zadruga", Aleksandra Mima Nikolić, pre nekoliko meseci javno je obelodanila detalje stravičnog nasilja koje je, kako kaže, doživela od oca svoje ćerke Leone, Filipa Cara, nakon čega su nastavili da ratuju na društvenim mrežama.

Sada, kako ovaj rat među bivšim partnerima ne staje, Aleks je rešila da zauvek zapuši usta Caru, te ga je tako žestoko isponižavala putem instagrama.

- Kao i uvek dotični koji nije ni vredan pomena, "tata na papiru" koristi situaciju da se uzdiže preko nas žena. Jer da nije biloi nas, nikada ne bi bilo ni njega. Molim vas svi ga zapratite na insta, jer nema ni to mučenik - napisala je Aleks uz emotikon koji plače od smeha, pa je na narednim storijima dodala:

- Što se tiče snimka i njegovih pretnji da će objaviti, ja vam kažem da on nema mu*a da to objavi. To je njemu poslato kada smo bili zajedno, a ne bilo kome drugom. On samo laje, a pas koji laje ne ujeda. Već se treba plašiti ovih što ćute...Da li ste videli ikad da momak od 30 i kusur godina koji sam sebe predstavlja nekim "mangupom" ide okolo po društvenim mrežama, televizijama i samo se svađa sa nama ženama?! Daj druže, kad si toliko opasan i toliko hrabar, kao što se predstavljaš preko telefona, dođi lepo u Beograd, nađeš sebi ravnog pa sa njim vidiš na čemu si...Kako to uvek da postoje zabrane neke za Srbiju?! Lažeš. Nemaš zabrane, ti si obična zečina koja ne sme da mrdne iz svog sela. Tata na papiru je jedna ljiga i pi*ka od čoveka koji je u stanju da se kune u dete i svoju porodicu (koja mu uopšte ne znači) i majku koju vređa tako što je naziva četnikušom. A kad smo već kod roditelja, nemoj ja da počnem da pričam kako su se tvoji upoznali...Kada već spominješ roditelje i majke. Ovaj kvazi kriminalac stvarno misli da se njega neko plaši više?! On samo zna da bije žene i familiju kući. Dođi zecu u Beograd! Toliko o ovoj smradini smrdljivoj usr*noj koji ne zna guz*cu da obriše. Neću da mu dajem na značaju više jer je totalno nevažan i obična ženturača. Ni m tu od momka nema. Videli ste kako je prošao kada se suočio sa momkom u ringu, a ne sa nama ženama na koje inače udara. Stop nasilju i sigurna sam da će nadležni organi Srbije uraditi svoj posao.

Aleks tvrdila da je Filip zlostavljao u trudnoći

Pobednica Zadruge Aleksandra Nikolić rešila je pre izvesnog vremena da progovori o svemu što je prošla sa svojim bivšim partnerom Filipom Carem, sa kojim ima ćerku Leonu. Nakon što je i Filip Car izneo svoju stranu priče, Aleksandra Nikolić je rešila da se oglasi još jednom i javno objavi njegove poruke.

- Pustila sam ga dva dana, ali čovek očigledno želi da nastavi sa svojim izmišljotinama i lažima, ne želim da nastavljam i da se ovo pretvori u nekakav rijaliti, ali evo par demanta od mene - napisala je Aleksandra Nikolić.

- Jagodina koju spominje, bila sam na rođendanu kod drugarice, a u porukama možete videti kako me naziva i šta mi je sve pisao. U sledećih par storija se vidi kako me je ucenjivao snimcima, pretio mi, a pošto laže i za policiju i bolnicu, evo i za to dokaza - napisala je Aleksandra Nikolić, nakon čega je objavila navodno njegove poruke.

U porukama koje su joj navodno stigle od Filipa Cara se vidi da je zahtevao da mu se hitno javi na telefon.

- Hoćeš li pozvati? Imaš tri minuta da me nazoveš. Ja ću te nazvati sad na mobilni, ne javiš li se ili ne nazoveš ide skandal. Slušaj me dobro! Dok se k**aš po Jagodini moje dete samo sedi u onoj prciji sa tvojom majkom koja nije znala ni svoju decu da odgaji, a ne moju - piše u porukama koje je Aleksandra Nikolić objavila, pa je podelila još jedan skrinšot.

- Evo, dobio sam snimak kako šalješ j******a. K**aš se okolo i razvlačiš sa mojim neprijateljima,a tek rodila. J***m li ti seme kad te začelo, smrdo smrdljiva. Dete mi moje daj, ionako ga ne vidiš majku li ti j***m.

Car tvrdio da je Aleks prodavala intimu za novac i to sa poznatima

On je na Tiktoku u jednom meču besneo i divljao, dok je iznosio šok tvrdnje.

- Ja se kunem mojim detetom, Leonom mojom da je Aca Lukas j**ao Aleksandru u dva navrata i još joj je pare dao. Toliko sam siguran, rak pojeo mog oca i moju majku do ujutru ako to nije istina. Oćeš dalje, hoćeš dalje?? - rekao je Filip Car na Tiktoku.

