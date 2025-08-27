Slušaj vest

Miljana Kulić, dugogodišnja takmičarka ovog TV formata, danas je potvrdila svoje učešće i istakla pred okupljenim medijima da će u ovoj sezoni biti pametinija.

- U rijalitiju ove sezone muškarci za mene ne postoje. Neću više praviti budalu od sebe. Ove sezone ću biti ja ja. Prvenstveno ću biti inteligentna i proračunata - jasna je Kulićeva bila, pa je dodala:

- Ne priliči mi da posle 10 godina u rijalitiju pravim idiota od sebe, niko me na to neće navesti, ni sa leve ni sa desne strane. Znam da zaslužujem pobedu. Ako pobedim, biću srećna, ako ne, neću očajavati - ističe ona.

Mnogi su zaključili da se Miljana Kulić "ne vraća na staro" u stilu pesme pobednice prve sezone "Zadruge" Kristine Kije Kockar. Ova paralela je zasmetala poznatoj Nišlijki:

- Neću Kijinu sigurno pesmu da pevam. Izabraću nešto što meni leži - jasna je bila ona.

Miljana Kulić šokirala je javnost kada je objavila na Instagramu da je imala srčani udar, što je njena majka Marija odmah demantovala.

Miljana Kulić nakon neslane šale, objavila je sliku sa mora.

Ona je pozirala kraj vode, leđima okrenuta u kupaćem kostimu.

-Miljana je upravo doživela srčani udar. Sve daju od sebe u Podgorici da je spasu, ali gojaznost je učinila svoje - pisalo je u njenoj objavi na pomenutoj društvenoj mreži.

Marija Kulić, besna kao ris, oglasila se za medije i rekla kako Miljana sve izmišlja.

- Ma pusti bre budalu i idiota, evo sad me zove i smeje se. Umire od smeha. Ana, Željko i ja smo na obali, ona je gore kod bazena i ćerka mi kaže "jel si videla stori", a ona umire od smeha. Idiot, šta da kažem. Ne daj Bože da je takva situacija, pa ko je lud da to odmah kači na stori - rekla je Marija za "Blic".

