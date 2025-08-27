Slušaj vest

Buduća učesnica "Elite 9" Maja Marinković na svom Instagram profilu otkrila je kakvo iznenađenje joj je stiglo na kućnu adresu.

Naime, Maja je objavila snimak na kom se vidi kako otvara vrata svog stana, dok ju je ispred čekao buket cveća od nepoznate osobe, ali i koverta na kojoj je pisalo samo jedno.

- Za Maju Marinković - bilo je sve što je pisalo na koverti.

Još uvek nije poznato ko joj je poslao poklon - da li je u pitanju novi dečko ili udvarač, ostake nam da saznamo.ž

Ostala bez torbe

Podsetimo, incident se dogodio dok je Maja pokušavala da napuni baterije pred ulazak u devetu sezonu rijalitija "Elita", a Maja nije imala pojma da lopovi "operišu" dok je ona uživala u diskoteci.

Kako prenose domaći mediji, ona je ostala bez torbe dok je bila u provodu, te su joj tako nestale brojne stvari koje je ponela sa sobom.

Srela se sa Kristijanom Golubovićem

Rijaliti učesnica Maja Marinković se požalila da ju je čak dva puta ujela osa, a do nesreće je došlo kada je prišla da se javi Kristijanu Goluboviću

Inače, Maja Marinković i Kristijan Golubović sreli su se u jednoj radnji, a ona je snimila kako je protekao susret. Maja je objašnjavala na snimku da je došlo do incidenta, kada ju je napao insekt.

- Koja je ovo šifra? Pogledajte - pričao je Kristijan Maji, dok joj je pomerao kosu sa lica:

- Ljudi, ujela me je pčela, odnosno osa! - rekla je ona.

- Evo, ovde, i ovde - pokazao je Golubović.

- Kristina moja je, znači, napujdala ose da grizu ove devojke kad prilaze meni da me pozdrave - rekao je potom Kristijan.

