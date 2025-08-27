Slušaj vest

Pevačica Nada Topčagić kaže da je nekada uzimala i krala stvari sa stolova na veseljima, ali je vremenom uspela da tu naviku iskoreni.

Nada tvrdi da danas to ne praktikuje, ali da se svakako ne stidi da o tome priča.

- Ma sve kupim što mi se nađe pod rukom, šta vam je ljudi. Šta god da mi se dopada uzmem, recimo pepeljarice, lepe peškire, ako su novi. Ma svi to rade, nego ja sam iskrena. Naravno to sam iskorenila, nema toga kod mene više - rekla je Nada, pa se za Blic dotakla bakšiša:

- Što se bakiša tiče, kod mene ga je bilo kao i kod drugih kolega. Radilo se i zaradilo, ali ja ne volim da pričam o ciframa. Svakako da je bilo more bakšiša kod mene, a danas pevam gde ja hoću i kad hoću kad me pozovu. Dosta sam se naradila, danas više uživam - rekla je pevačica.

Bora Drljača bio zaljubljen u nju

- Pola estrade mi se udvaralo u mladosti. Neću da otkrivam sva imena, ali mogu da priznam da je i Bora Drljača bio jedan od njih - rekla je Nada kroz smeh, ne skrivajući ponos zbog pažnje koju je dobijala.

