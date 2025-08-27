"POLOMIO JOJ VILICU!" Stefani Grujić iznela jezive detalje o odnosu Matore i njenog brata, a Jovana sad nakon toliko vremena podelila srećne vesti (FOTO)
Bivša učesnica "Elite 8" Stefani Grujić šokirala je naciju otkrićem da se porodila, s obzirom na to da je trudnoću uspešno sakrila od očiju javnosti, ali i od oca deteta, Danijela Dujkovića Munjeza.
Takođe, ona je tu trudnoću krila zajedno sa svojom tadašnjom verenicom Jovanom Tomić Matorom, sa kojom je imala žestoke i fizičke i verbalne okršaje u spoljnom svetu, dok su u rijalitiju pljuštale teške reči i uvrede.
Tokom jedne od brutalnih svađa Matore i Stefani, Grujićeva je počela sa raskrinkavanjem Matorine porodice, te je tako pomenula Matorinog brata Zorana, koji se ne eksponira javnosti, te je istakla da joj se Tomićeva žalila jednom prilikom kako joj je brat polomio vilicu, a da je gurnuo Hranislava, njihovog oca.
Sada, Matora je objavila njihovu zajedničku fotografiju na instagram, te je time pokazala da ove reči nisu tačne, tačnije, da su u savršenom odnosu i da je sve u najboljem redu.
Matora tužila Munjeza i Stefani
Inače, Jovana Tomić, poznatija kao Matora, otkrila je da se odlučila da krivično goni cimere iz Bele kuće, te će preko nadležnih organa da rešava probleme vezane za uvrede koje su izrečene.
Ona je podnela tužbu protiv bivše partnerke Stefani Grujić i oca Stefaninog deteta, Danijela Dujkovića Munjeza.
- Tačno je da sam podnela tužbu, želim da stanem na put tome. Tužba će biti krivična, ima osnove za krivičnu. Za sve ljude, nikad se neću baviti ostalim stvarima, ali za te stvari želim. Ja sam neko ko se jako kompleksirao i frustrirao na stvari, nikad nisam naučila na svojim greškama dok se nije desilo ovo sa majkom. To me je osvestilo - rekla je Jovana.