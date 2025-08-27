Slušaj vest

Bivša učesnica "Elite 8" Stefani Grujić šokirala je naciju otkrićem da se porodila, s obzirom na to da je trudnoću uspešno sakrila od očiju javnosti, ali i od oca deteta, Danijela Dujkovića Munjeza.

Takođe, ona je tu trudnoću krila zajedno sa svojom tadašnjom verenicom Jovanom Tomić Matorom, sa kojom je imala žestoke i fizičke i verbalne okršaje u spoljnom svetu, dok su u rijalitiju pljuštale teške reči i uvrede.

1/5 Vidi galeriju Stefani Grujić Foto: Printscreen, ATA images

Tokom jedne od brutalnih svađa Matore i Stefani, Grujićeva je počela sa raskrinkavanjem Matorine porodice, te je tako pomenula Matorinog brata Zorana, koji se ne eksponira javnosti, te je istakla da joj se Tomićeva žalila jednom prilikom kako joj je brat polomio vilicu, a da je gurnuo Hranislava, njihovog oca.

Foto: Printscreen

Sada, Matora je objavila njihovu zajedničku fotografiju na instagram, te je time pokazala da ove reči nisu tačne, tačnije, da su u savršenom odnosu i da je sve u najboljem redu.

Matora tužila Munjeza i Stefani

Inače, Jovana Tomić, poznatija kao Matora, otkrila je da se odlučila da krivično goni cimere iz Bele kuće, te će preko nadležnih organa da rešava probleme vezane za uvrede koje su izrečene.

1/6 Vidi galeriju Jovana Tomić Matora Foto: screenshot instagram

Ona je podnela tužbu protiv bivše partnerke Stefani Grujić i oca Stefaninog deteta, Danijela Dujkovića Munjeza.