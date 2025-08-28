Slušaj vest

Voditelj Zoran Pejić Peja boravio je u Opatiji, gde je bio voditelj na jednoj svadbi, a stolica je na tom mestu koštala čak 250 evra.

On se dotakao i teme o nekretninama koje je Saša Popović imao u ovom gradu.

- Radio sam jako lepu svadbu, bogatu, o kojoj se priča. Neću da spominjem hotel u kojem je bila svadba. Škampi, dagnje, jastozi na terasi od 12 do 5 popodne, potom odmor od sat vremena i posle unutra u restoranu... Reći ću samo da je stolica koštala oko 250 evra - rekao je Peja i dotakao se nekretnine koje je Saša Popović imao u ovom gradu u Hrvatskoj, a koje je nakon njegove smrti Suzana Jovanović prodala.

- Proveo sam šest dana i pet noći u Opatiji i postavio sam sebi pitanje zbog čega je Saša Popović želeo da živi u Opatiji i da ima svoj stan tamo - zapitao se Peja i istakao zbog čega misli da je Popović možda napravio grešku u izboru destinacije u kojoj je provodio više meseci godišnje.

- Pogrešio je zato što je tamo sve beton i kamen i nema peščanih plaža. Ja na primer volim peščane plaže. Međutim, tamo su sve milioneri, a milioneri se ne kupaju. Oni lepo imaju svoje privatne bazene, svoje privatne spa centre. Sve imaju svoje privatno i oni ljudi jednostavno uživaju - zaključio je Zoran Pejić Peja.

