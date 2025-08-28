Slušaj vest

S obzirom da podrške Ani Nikolić stižu sa svih strana, oglasila se i pevačica Aleksandra Mladenović koja je osudila napad na koleginicu. Kako kaže, bez obzira na prirodu sukoba, nijedan muškarac nema pravo da digne ruku na ženu.

.Naime, pevačice Vanja Mijatović i Aleksandra Mladenović otkrile su šta misle o skandalu koji je nastao nakon što je Ana prijavila policiji Raleta za nasilje.

- Nikada ne podržavamo bilo kakav oblik nasilja. Smatramo da niko nema pravo da digne ruku na drugoga. Ne podržavamo ni fizičko, ni psihičko nasilje - rekla je Vanja, dok je Aleksandra dodala: - Ja sam nažalost i sama prošla kroz slično iskustvo i zato još jače naglašavam, nasilju nigde i nikada nema mesta - rekla je Aleksandra.

Ana se obratila direktno Raletu

- Kada gubiš gubi nasmejan, malo dostojanstva ne bi ti bilo na odmet. Nedavno si izgubio oca rekla sam ti kad kroz isto prođeš nemoj da mi dođeš znaš ja sam ga izgubila sa 17 tako da tvoj otac nikad nije okrenuo telefon a da mu prvo pitanje nije bilo gde su Ana i Tara iz poštovanja prema tom čoveku, neću dalje da se nastavljam sa tobom. A ti radi po sopstvenom nahođenju. Mislim da je tvoj otac jako ponosan na tebe jer ovako se ponaša, sve i da jeste tačno, jedan muškarac. Hermafroditu.

Jeca na sav glas

Ana Nikolić je objavila video na svom Instagram profilu u kom vidno uznemirena plače i obraća se bivšem partneru uz reči:

- Zašto?! Zašto, zašto bre? Zašto si to uradio?! Boli me sve. Igra mi želudac, osećam da praviš budalu od mene. Zašto, Rale? Zašto si ubio sve? - vikala je i ponavljala uplakana pevačica.

Oglasila se Ana Nikolić: