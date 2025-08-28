Slušaj vest

Snežana Pavlović iz Stare Pazove, pre nekoliko godina osvojila je srca publike kada se pojavila u emisiji "Nikad nije kasno" i očarala svojim glasom, koji podseća na glas Zorice Brunclik.

Sneža i dalje dobro peva, ali živi u teškoj situaciji. Ona u Staroj Pazovi nema osnovne uslove za život. Nakon što se mrežama proširio snimak kako ona peva u pauzi od posla, u ritama i na zemlju, ljudi su počeli da pišu o njoj.

"Bila je u jednoj od sezona i izgledala predivno i dostojanstveno, a njen vokal je najviše zaličio ns Zoricu Brinclik. Žao mi je što nije mogla da krene u nekom drugom pravcu. Očigledno je život nije mazio.." "Naježih se...samo da je imala sreće da je čuje ko treba,nebo bi joj bilo granica" - bili su samo neki od komentara na ovom snimku.

Ona je Jakšiću saopštila bračnu ponudu

Jasminka Dujmović Jasna je napravila iznenađenje za voditelja i autora emisije i na očigled svih ga zaprosila.

- Ja sam došla Žiko, izvini, molim te. Ti si objavio konkurs, meni se niko živ nije javio. Ili me ženi ili tamburu kupi. Sve imam sve znam, samo me primi - rekla je Jasminka Žiki, na šta joj je on, na sebi svojstven način, odgovorio.

- Ja mogu te pričuvam dok ne nađemo mladoženju, da ti kažem. Al’ da se ženim, neću - kazao je voditelj kroz smeh, dok je jedan od članova žirija dobacio.

- Koga zmija jednom ujede i guštera se plaši!

- Donela sam bidermajer da me ženiš i da ga bacim da vidim koja će biti sledeća - kazala je ona.

- Nemoj da me muvaš, nisi džabe ponela to, sigurno imaš nekog – rekao joj je Žika.

- Pa ima, neću da te lažem. Neće se taj ljutiti na tebe, a neće ni da me ženi - odgovorila mu je Jaca, a potom je odlučila da baci bidermajer u publiku, sto je oduševilo sve u studiju.

Zorica Erić bila zavisna od droge

Pobednica šoua „Nikad nije kasno“, Zorica Erić javno je govorila o zavisnoti koju je pobedila i periodu kada je bila u kandžama poroka.

- Pet godina. Tačno pet godina otkako sam prvi put na glas izgovorila da sam zavisnik. Pet godina od prvog odlaska kod lekara. Pet godina bez alkohola i droge. Pet godina potpuno novog života. Pogledajte me sada. Nikad lepša i mlađa. Nikad jača. Ne želim aplauze, samo da vam poslužim kao primer da sve možete

