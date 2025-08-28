Slušaj vest

Nakon skandala koji je već danima u žiži javnosti između Ane Nikolića i Raleta, oglasila se i Olja Bajrami u jednoj emisiji, otkrila sve u vezi njene veze sa kompozitorom.

- Rale kada je mene upoznao prvi put doveo me je menadžer iz Tuzle, da snimim pesmu Bitanga i princeza sa mojim kolegom, onako totalno nezainteresovana, ja sam došla u studio onako nezainterosbana, jerdan studo onako gde je prašina bila, vidim da tu nema neke energije, ne dešava se ništa, u suštini on je tada bio u nekom razilaženju sa Indirom, i nije radio, on je pao dosta u poslu. Što je mom menadžeru palo na pamet da s njim radimo ja ne znam, i on se zaljubio, a njemu se zaljubiti u pevačicu to mu je kao da mu daješ čašu vode da se razumemo odmah. Ja sam ponovo došla u Beograd da otpevam neku reč koja nije snimljena, to je u stvari bila navlakuša da ja ponovo dođem, ja sam došla i ostala sam malo duže prvog puta, mi smo se družili, upoznavali, međutim tu je ostala neka konekcija, mi nikada nismo došli do te faze ljubavne da smo zajedno, ali smo se spojili na neki drugi nacin i bilo je teško odovojiti se ne mogui to sada da objasnim. Izgubila sam dosta svog života kod njega- rekla je za "“Pričaonicu Sanje Ćulibrk"

Ana Nikolić pravila scene u Urgentnom

Zahtevala je da je prime preko reda iako joj je ljubazno objašnjeno da je jedan pacijent pre nje, što je nju razbesnelo. Kad ju je medicinsko osoblje zamolilo da malo sačeka, ona je počela da viče, lupila pesnicom o pult, okrenula se, otišla i nije sačekala pregled

O tome svedoči očevidac koji se zadesio na licu mesta:

- Videlo se da je Ana bila uznemirena i pod stresom, ali i veoma uzbuđena. Nije imala strpljenja i nije htela da čeka na pregled. Non-stop je nešto pričala, ali to nije bilo moguće razumeti zbog njenog stanja. Iako su pokušavali da je smire, ona se ljutito okrenula i otišla - priča naš izvor

Obratila se direktno Raletu

- Kada gubiš gubi nasmejan, malo dostojanstva ne bi ti bilo na odmet. Nedavno si izgubio oca rekla sam ti kad kroz isto prođeš nemoj da mi dođeš znaš ja sam ga izgubila sa 17 tako da tvoj otac nikad nije okrenuo telefon a da mu prvo pitanje nije bilo gde su Ana i Tara iz poštovanja prema tom čoveku, neću dalje da se nastavljam sa tobom. A ti radi po sopstvenom nahođenju. Mislim da je tvoj otac jako ponosan na tebe jer ovako se ponaša, sve i da jeste tačno, jedan muškarac. Hermafroditu

