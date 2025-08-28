Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnik Marko Miljković izneo je niz tvrdnji o komšiji, koji ga kako kaže, maltretira već godinu dana.

Marko se tim povodom ponovo oglasio na svom Instagram profilu gde je pozvao svog komšiju da se oglasi.

Marko Miljković o komšiji Foto: Printscreen Instagram

- Ajmo komšo, vreme je da budeš poznat, to si toliko želeo dok si razne komšije vređao i ponižavao u Vajber grupi. I to je na neki način javno, kada 100 ljudi gleda. Ajmo na veći nivo, da dignemo Balkan na noge. Izađi i reci da sve lažem - napisao je Miljković.

Otkrio kroz šta prolazi

- Godinu dana i jače već teroriše, i šta sve radi prijavljuje non stop policiji, dolazi ovde pravi smicalice razne. Ne znam u kakvim je odnosima sa drugima, ne ulazim u to ja živim svoj život, mene ne zanima apsolutno niko drugi, mene zanima samo mene ja i moja porodica. Verujem da ima problem sa svima jer je takav kakav je - rekao je on, pa nastavio:

1/15 Vidi galeriju Luna Đogani i Marko Miljković Foto: Petar Aleksić, Pritntscreen, ATAIMAGES

- U prolazu je nasrnuo na mene, ja sam to sve snimio on zna da ja imam snimak i ja ću taj snimak objaviti, sledeći ukoliko on nastavi da se ovako ponaša. Da prijavljuje svaku glupost za sve da mi šalje policiju non stop, da mi ovde policija kuca na vrata deca dok mi spavaju i slično. On od prvog dana se tako bahato ponaša kao da je zgrada njegova. On postavlja upravnike zgrada on je taj koji se pita za sve, niko se ne pita za ništa, on je tu u komisiji on određuje koja će cena biti za iznajmljivanje prostora i slične stvari, zaobilazi odluke stambene zajednice, odluke zakona, na sve moguće stvari stavlja ovde neke klime... Gde misli da može da se stavi, nebitno što se ljudi guše on je isforsirao da jedna klima bude na -2 daleko bilo, a ljudi se guše dole... - rekao je Marko Miljković, pa nastavio:

- Ignorisao sam, ignorisao, ali očigledno da ne smeju stavlja ograde tu gde on misli da može da stavi, bez ikakve odluke bez ičega, ne pitaju se stanari maltene ni za šta on sve završava brzinski i sve je navikao da to tako da ide. ne može tako da ide, mora da postoji zakon mora da postoji odluka stambene zajednice i da se svi stanari pitaju za sve što se radi. Za jednu sijalicu koja se menja mora da se pitaju svi stanari. Ne može on da menja sijalicu ako nije pitao sve stanare. Ali uporno već četiri godine, a samo godinu dana mene maltretira...

Kurir.rs/Blic

Marko Miljković snimio komšiju kako mu tipuje stan: