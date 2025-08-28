Slušaj vest

Olja Bajrami kao jedna od mnogih Aninin koleginica javno je pružila podršku pevačici Ani Nikolić nakon skandala koji ne jenjava između nje i Raleta.

- Danima se u medijima provlaci moje ime, razni naslovi i polemike, ali nista od toga zapravo nije vazno. Najvaznije je da jedna zena ovih dana trpi nasilje - prema njenim objavama, i fizicko i psihicko. Nije presudno ko je Sta rekao niti da li je upste rekao, bitno je da skrenemo pažnju na suštinu, a to je nasilje. Moja jedina izjava povodom svega jeste da Ani, kao Zeni, majci i kolegici, zelim snagu i oporavak od svega sto prolazi. Stihovi ove pjesme najbolje govore umjesto mene - oni su moja poruka i moj nacin da se obratim svima - napisala je Olja na svom instagram profilu.

Ostala bez ičega

Pevačica Olja Bajrami ostala je bez više od 10 pesama, koje su joj skinute sa Jutjub kanala te ujedno ostala bez brojnih miliona.

Od pesme "NMG JBG", preko "Poroci", "Armiej sećanja", "Dijagnoza", "Vodi ga", "9. mart", pa zatim i duetske numere sa "Projekt bendom" i Arminom Dedićem, kao i kaveri za pesmu "Bel", "Za moje dobro", "Muziku pojačaj", "Dve muzike"

No, na njenom kanalu još uvek ima pojedinih pesama koje su joj radili drugi kompozitori, pa su iz tog razloga u sve ovo mnogi upleli i Raleta.

Vodio paralelnu vezu

Ana je sad istakla da je Rale bio u vezi sa pevačicom Oljom Bajrami.

- Molio me je da sklonim jednu sliku jer laže da nije bio u vezi sa Oljom Bajrami, laže da nije jer sam ja sa njom pričala, ja sam ta koja je upala u njihovu vezu, a nisam ni znala, lagao me je da je slobodan i sam, a kad sam stavila prvi put našu sliku zajedničku preklinjao me je da je obrišem dok sam ja mislila da je to prirodna stvar, on je meni skočio i na haubu - rekla je Ana Nikolić.

- Kada sam shvatila da je u vezi sa Oljom pomodrela su mi usta od pritiska, njegov sin mi je davao neke lekove koje ja pijem, ali ne mogu bez recepta, on se dogovarao sa Oljom gde da se parkira kako joj ja ne bih uništila auto - ispričala je ona za Hajp.

Olja Bajrami o Raletu i Ani