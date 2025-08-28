Slušaj vest

Buduća Rijaliti učesnica Elite 9, Miljana Kulić rešila je da pre ulaska u rijaliti osveži svoje lice, te je na svom profilu podelila fotogariju  iz ordinacije. 

Naime, Miljana  je posetila plastičanog hirurga, kako bi ispravila sve nesavšenosti. Kulićeva je izbotoksirala celo lice, stavila trepavice, i sve to podelila sa svojim fanovima.

Miljana Kulić
Miljana Kulić kod plastičnog hirurga Foto: Preent

 - Otečena sam, ali da podelim sa vama - napisala je Miljana 

Lagala za srčani udar

Miljana Kulić šokirala je javnost kada je objavila na Instagramu da je imala srčani udar, što je njena majka Marija odmah demantovala.

Kulićeva je  nakon neslane šale, objavila sliku sa mora.

Ona je pozirala kraj vode, leđima okrenuta u kupaćem kostimu.

-Miljana je upravo doživela srčani udar. Sve daju od sebe u Podgorici da je spasu, ali gojaznost je učinila svoje - pisalo je u njenoj objavi na pomenutoj društvenoj mreži.

Marija Kulić, besna kao ris, oglasila se za medije i rekla kako Miljana sve izmišlja.

- Ma pusti bre budalu i idiota, evo sad me zove i smeje se. Umire od smeha. Ana, Željko i ja smo na obali, ona je gore kod bazena i ćerka mi kaže "jel si videla stori", a ona umire od smeha. Idiot, šta da kažem. Ne daj Bože da je takva situacija, pa ko je lud da to odmah kači na stori - rekla je Marija

Verila se Miljana Kulić Foto: Paparaco lov Printscreen

 Miljana o Eliti 9

Miljanu muškarci u rijalitiju ne interesuju, kako je navela.

- Više se ne trudim oko kilaže, da sam htela nekom muškarcu da se dopadnem, od januara bih radila na tome. Bitno mi je da sam živa i zdrava, u rijalitiju ću raditi na tome, da smršam, da dokažem sebi i dušmanima da mogu. zbog zdravlja, ne zbog muškaraca.

Kurir.rs

 Miljana Kulić sa majkom u noćnom provodu

Miljana Kulić sa majkom Marijom u noćnom provodu Izvor: Kurir