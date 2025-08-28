Slušaj vest

Kako se ovih dana u Srbiji dobijaju poruke o neplaćenim kaznama,  te je ista poruka stigla i sestri Nataše Bekvalac, Kristini Bekvalac.

Kristina je na svom Instagram nalogu podelila fotografiju, sa tekstom koji glasi da treba da plati kaznu u određenom roku, ukoliko ne želi da izbegne zateznu kamatu.

- Imate saobraćajnu kaznu u iznosu od 114,16 RSD. U slučaju kašnjenja biće obračunata zatezna kamata i može doći do ograničenja u redovnoj vožnji. Molimo da što pre izvršite uplatu putem zvaničnog kanala - stoji u poruci.

Kristina Bekvalac
Kristina Bekvalac dobila poruku za saobraćajnu kaznu Foto: Preent Screen

Kristina je ovo podelila na svom Instagram profilu i napisala: " Zna li neko nešto o ovome?"

Upućen je apel da se ne otvaraju ovi linkovi, a ukoliko sumnjate u to da možda zaista imate kaznu za parkiranje mnogo je bolje pozvati nadležne i proveriti, pre nego da postanete žrtva prevare.

Pohvalila se komplimentima bivšeg supruga

Kristina, prelepa si. Ti znaš da sam ja "kratak" na komplimentima otkad nismo zajedno, ali izgledaš mi kao prava dama. Zaljubio bih se opet u tebe, da te ne znam. Al' pošto te znam..." napisao je on u šali, dok se modna kreatorka sve vreme smejala.

Kristina Bekvalac Foto: Printscreen/Instagram, ATA images

 Sa bivšim suprugom u super odnosima

Kristina se inače razvela od Iva Martinovića sa kojim ima dvoje dece. Ni drugi pokušaj braka nije uspeo. Naime, njih dvoje su se pre nekoliko godina razveli, da bi potom ljubavi pružili novu šansu. Iako imaju dvoje dece, nepomirljive suprotnosti na kraju su učinile svoje.

- Ivo i ja smo se rastali u normalnim odnosima i super funkcionišemo kao roditelji, a to je najbitnije

Kurir.rs

Ne propustiteRijaliti"ZALJUBIO BIH SE OPET U TEBE DA TE NE ZNAM" Bivši muž Kristine Bekvalac obasipa kreatorku komplimentima, ona javno objavila sve poruke koje joj šalje!
kristina-bekvalac-beba-kids-04102021-0023-1.jpg
Stars"REKLA SAM IM DA NISAM NATAŠA NEGO KRISTINA" Bekvalčeva iskoristila sestrino ime da se izvuče iz nezgode, kad je saznala uputila joj šok reči! HIT PRIČA
20240329-15-57-04natasa-bekvalac-amidzi-koga-je-najvise-volela--google-search.jpg
Stars"KRISTINI BEKVALAC NA OVAJ NAČIN SKINULI SAV NOVAC SA KARTICE" Marija Mikić dobila SMS poruku, na meti internet prevare: Ne otvarajte ovaj LINK!
Marija Mikić
StarsOVO JE BIVŠI MUŽ KRISTINE BEKVALAC! Dva puta se udala za njega i razvela, a evo kako on izgleda! (FOTO)
kristina-bekvalac-beba-kids-04102021-0023-1.jpg

 Kristina Bekvalac

Kristina Bekvalac Izvor: Instagram/kristinabekvalac