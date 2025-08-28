Slušaj vest

Kako se ovih dana u Srbiji dobijaju poruke o neplaćenim kaznama, te je ista poruka stigla i sestri Nataše Bekvalac, Kristini Bekvalac.

Kristina je na svom Instagram nalogu podelila fotografiju, sa tekstom koji glasi da treba da plati kaznu u određenom roku, ukoliko ne želi da izbegne zateznu kamatu.

- Imate saobraćajnu kaznu u iznosu od 114,16 RSD. U slučaju kašnjenja biće obračunata zatezna kamata i može doći do ograničenja u redovnoj vožnji. Molimo da što pre izvršite uplatu putem zvaničnog kanala - stoji u poruci.

Kristina Bekvalac dobila poruku za saobraćajnu kaznu Foto: Preent Screen

Kristina je ovo podelila na svom Instagram profilu i napisala: " Zna li neko nešto o ovome?"

Upućen je apel da se ne otvaraju ovi linkovi, a ukoliko sumnjate u to da možda zaista imate kaznu za parkiranje mnogo je bolje pozvati nadležne i proveriti, pre nego da postanete žrtva prevare.

Pohvalila se komplimentima bivšeg supruga

Kristina, prelepa si. Ti znaš da sam ja "kratak" na komplimentima otkad nismo zajedno, ali izgledaš mi kao prava dama. Zaljubio bih se opet u tebe, da te ne znam. Al' pošto te znam..." napisao je on u šali, dok se modna kreatorka sve vreme smejala.

1/7 Vidi galeriju Kristina Bekvalac Foto: Printscreen/Instagram, ATA images

Sa bivšim suprugom u super odnosima

Kristina se inače razvela od Iva Martinovića sa kojim ima dvoje dece. Ni drugi pokušaj braka nije uspeo. Naime, njih dvoje su se pre nekoliko godina razveli, da bi potom ljubavi pružili novu šansu. Iako imaju dvoje dece, nepomirljive suprotnosti na kraju su učinile svoje.

- Ivo i ja smo se rastali u normalnim odnosima i super funkcionišemo kao roditelji, a to je najbitnije

Kurir.rs

Kristina Bekvalac