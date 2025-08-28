Slušaj vest

Pevačica Rada Manojlović nedavno je proslavila svoj 40. rođendan, što ju je navelo na razmišljanje o godinama i vremenu.

Svoja razmišljanja pevačica pretočila je u tvit koji je ubrzo postao viralan. Inače, Rada je poznata po tome što na društvenoj mreži "X" često deli svoja lična uverenja, razmišljanja i teorije zavere, što redovno izaziva burne reakcije pratilaca.

Foto: Preent Screen

- Pre svega dragi moji, hvala svima na čestitkama za rođendan! Nisam stigla ovih dana da vam pišem i odgovorim svakom pojedinačno, mnogo se radilo, a malo se i slavilo.

Naime, ovih dana sam razmišljala na temu godina i tog jubilarnog broja 40; nisam htela da ovo bude obična zahvalnica, već sam htela sa vama da podelim jednu svoju novu teoriju o tim rođendanima i generalno o pojmu vremena i godina.

Znate ono kad kažu godine su samo broj? E pa ovako, čitam naslove, ne samo za sebe i već i za mnogo mojih kolega i koleginica (i kod nas i u svetu). Da li ste primetili koliko puta za mnoge javne ličnosti kažu “za njih kao da je vreme stalo, izgledaju mlađe nego što jesu, zaleđeni u vremenu”, hm hm… Da li vam se dešava da i vama ljudi oko vas izgledaju mlađe od svojih godina i da li se i vi sami zapravo osećate i izgledate sebi mlađe od svojih godina?

Ja sam primetila tu učestalu pojavu na svetskom i na našem nivou, u mom privatnom okruženju i tako dalje. Moj zaključak je da vreme zapravo i stoji, odnosno da u realnosti ide mnogo sporije i da mi mnogo sporije starimo od brzine kojom se kao nižu te neke godine? Za zvaničnih godinu dana koje munjevito prođu od dočeka Nove godine do sledećeg dočeka, pa realno je brat bratu nekih 6, 7, nek je i 8 meseci. Ali nikako tih punih 12 - napisala je Manojlovićeva, pa dodala:

Foto: Nemanja Nikolić / Nenad Kostić

- Znači, mislim da je ovo sa vremenom neka ozbiljna podmetačina i prevara; zašto? Možda da bismo se uplašili te brzine kojom smo napunili 40 pa odjednom 50, pa 60 godina pa navučes strahove jer kao prolete život, nabiješ sebi pritisak šta ću, kako ću, prirodni strah od smrti, razboliš se na nervnoj bazi, opet večito u tom nekom strahu, grču i začaranom krugu.

Zaključak je da mi definitivno nismo ljudi svojih godina i da smo fizički mlađi nego što to zvanični kalendari pokazuju. Možda se vreme i ubrzalo; ali samo po brojevima, mi fizički ne starimo proporcionalno sa tim ubrzanjem. Napunila sam 40, ali ja se fizički osećam i izgledam tu negde do 35, i mislim da je to neka moja realna starost.

Eto, to su neka moja razmisljanja - napisala je Rada na svom "X" nalogu.

Koristila lekove za smirenje

Pevačica Rada Manojlović u više navrata priznala je da je koristila lekove za smirenje.

- To je mnogo nezgodna stvar. Baš sam se bila navukla. Šest meseci nisam mogla da se skinem sa Ksanaksa. Pričam ovo javno jer svako ko pomisli uzeću, pa ću da se skinem kada ocenim da ne treba više, vara se. Nije to tako lako. Bilo mi je veoma teško da se skinem sa tableta. Lekove bih preporučila samo u krajnjoj nuždi. Na primer ukoliko izgubite člana porodice, pa baš morate da ih koristite kako biste ublažili bol - upozoravala je Manojlovićeva svojevremeno, koja je koristila i usluge psihijatra.

1/5 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: Damir Dervisagic

Evo šta otac Rade Manojlović zamera Milanu

- Rada je Milanu finansijski pomogla da izađe iz Grand produkcije, a on se za pet godina veze nije udostojio da jednom dođe kod nas. Moja ćerka je odlazila kod njega na slave i proslave, a on kod nas nije došao nikada. To sam mu jako zamerio - bio je iskren Rade koji je potom priznao da je iznenadio Stankovićev odlazak u manastir.

Kurir.rs

Rada Manojlović o prvom pozivu Saše Popovića: