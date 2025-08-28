Slušaj vest

Era Ojdanić ponovo je potkačio Daru Bubamaru. Vitez iz Meljaka izneo je svoj stav o tome što je pevačica potpisala ugovor sa Grandom da bude nova članica žirija u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda".

On smatra da Bubamara nije merodavna da ocenjuje mlade talente, već da je za drugi posao u ovoj produkciji. Njegovu izjavu prenosimo u celosti:

- Ne znam ko uze Daru Bubamaru? Ja bih znaš šta da bude- obratio se novinaru i nastavio:

- Ona treba tamo da bude kafe kuvarica. Alo, bre kako to. Nisam surov, ona nije surova kad mene napada. Ja je volim, ali ne mogu da je gledam ni petnaest sekundi. Zato bih voleo da je gledam kao kafe kuvaricu. To bi odlično radila. Nije valjda poludela da je potajno zaljubljena u mene. Sve je moguće. Ja znam kad smo radili emisiju u Košutnjaku, neko mi skoči na leđa. Slatka je bila kao šećer. Ja nju obožavam, ali eto. Ima ona karijeru i opasna je pevačica. E, kad bi nas dvoje bili u žiriju, tu bi bilo krvi - objasnio je Era novinaru i voditelju Srđanu Zelembabi Zeletu u intervjuu za "Svetski radio".

Ovim povodom kontaktirali smo i sa Darom. Predočili smo joj detaljno reči njenog kolege. Ona je bila kategorična i istaka da ne želi da komentariše Ojdanića, a na naše insistiranje je poručila:

- Sad ću ga tužiti, jer mi se taj deda ne skda sa grbače - bila je kategorična Novosađanka.

Inače, oboje su poznati kao javne ličnosti koje nemaju dlake na jeziku, pa tako neretko umeju da opletu po kolegama.

Bubamara je jednom prilikom odgovorila na pitanje zbog koje poznate ličnosti promeni kanal. Dara je kao iz topa rekla da postoje mnoge kolege sa estrade, ali je odmah navela folkera Eru Ojdanića.

- Ugasim zvuk, ne prebacim kanal, ima ih dosta! Koga da navedem. Na primer, to sam već rekla, opet će mi se čovek nakačiti! Ja kažem ništa zlonamerno, ali iritantan mi je Era Ojdanić. Neki pauk, kreten. Sutradan, čovek po meni. Nemoj da shvatiš ovo ozbiljno! - rekla je Dara Bubamara i dodala:

- Nikoga ne mrzim, moram da kažem!

Tada se ovim povodom oglasio i Era Ojdanić, koji nije ostao dužan koleginici.

- Gledao sam kod prijatelja i mogu da vam kažem da sam morao da ugasim televizor i pre nego što je ona to izgovorila da mi ne pokvari dan uoči Dana žena. Hejtuje me jer hoće preko mene da dobije rejting i više pregleda, misli da će moji fanovi da joj se priklone, ali od toga nema ništa. Ona je dobra pevačica, a sve ostalo... šta da vam kažem, ostaću uzdržan, ipak je ona žena, pa neka joj je srećan praznik - poručio je folker.