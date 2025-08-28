Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Jovana Cvijanović bila je u emotivnoj vezi sa muzičarem Markom Stojkovićem, poznatijim kao MC Stojan, te je tokom takmičenja iznosila šok detalje iz njihovog odnosa.

- Dva meseca pre rijalitija sam saznala neke stvari o njemu. Saznala sam da voli muški rod - priznala je Cvijanovićeva tokom takmičenja u "Zadruzi" i iznenadila sve.

Pričamo o tvom bišem dečku MC Stojanu? - pitala je voditeljka.

- Da, da - odgovorila je Jovana.

- Da li si to sama zaključila, neko ti je rekao ili si videla? - usledilo je pitanje.

- Iskreno, dok smo bili u vezi neke stvari tokom našeg odnosa su bile čudne. Ostavio me je, a dva meseca pred ulazak u rijaliti sam saznala da je to razlog raskida. To mi je rekla jedna moja drugarica koja je dobar prijatelj sa njegovim drugom - ispričala je zadrugarka.

Posle dva meseca smo radili na bebi

- Posle dva meseca smo počeli da radimo na deci, jako brzo je to sve išlo jer je to njegova najveća želja, inače. Tad sam počela da sumnjam u neke stvari za njega, toliko sam se bila zaljubila da nisam obraćala pažnju na te loše stvari. Meni je ciklus kasnio devet dana, ja sam uzela test koji je bio negativan, bilo je sve kako treba. I, eto, taj poslednji mesec ja sam bila kod njega, ostala sam kod njega, on je bio bolestan, imao je neki problem sa plućima... Mama mu je dolazila iz Lučana tad kod njega, ja sam pokupila đubre i otišla kući. Sutra sam se probudila i poslala sam mu poruku da li je dobro, gde sam videla da je on mene blokirao. Tad sam se presekla, pozvala sam ga i videla da me ne prati na Instagramu, shvatila sam da me je svuda blokirao i eto, nikad se više nismo čuli - kazala je onda ona.

Ima dokaze o Peđi Medenici

Naime, kako se naširoko pričalo o svemu, Jovana je objasnila da ima sve dokaze o tome šta joj je Peđa slao svojevremeno.

- Otkad imam svoj prvi telefon, sve je tu. Ništa nisam brisala. Niko me nije tužio baš zato što pričam istinu. Mnogi su pričali da sam lagala unutra, da izmišljam.

U jednoj emisiji sam pokazala neke dokaze. Imam prepiske, imam demo snimke pesama koje je komponovao za druge pevače. Imam sve. Mada, ne bih ja Peđu više spominjala, da ne zatežem situaciju više zbog njegovog privatnog života - rekla je ona jednom prilikom za medije.

Kurir.rs/Blic

