Promena raspoloženja

Ona na Instagram kači snimke u kojima osuđuje bivšeg partnera, vređa ga, ali kad kamera nije upaljena, prijateljima govori da ga voli i da ne zna kako će bez njega.

- Ana izgleda ni sama više ne zna šta hoće. Teško joj je palo to što su Raletu produžili meru. U prvom trenutku ona je želela da ga najstrože kazne, ali kako je vreme odmicalo, strasti su se smirile i emocije proradile, pa se žali da joj je previše da budu razdvojeni trideset dana. Ne bi me začudilo da mu ona pokuca na vrata u nekom trenutku u narednim danima. Ana kad je besna spremna je na razne situacije, što ste i sami videli - da grebe auto, da lomi rampu na kapiji, da razlupa sve po kući, ali kad dođe sebi i smiri se, onda joj je samo ljubav važna, a ona baš voli Raleta, a rekao bih i on nju - priča naš izvor.