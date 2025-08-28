DŽABE POLICIJSKE MERE I ZABRANE! I dalje jake emocije: Ana na Instagramu vređa Raleta, prijateljima priča kako ga voli
Ani Nikolić je, po svemu sudeći, teško palo to što su državni organi Goranu Ratkoviću Raletu produžili meru zabrane prilaska posle 48 sati na 30 dana. Pevačica se požalila prijateljima da joj to nikako ne odgovara jer je i posle svega emotivno vezana za svog partnera.
Teško joj pala razdvojenost od Raleta
Promena raspoloženja
Ona na Instagram kači snimke u kojima osuđuje bivšeg partnera, vređa ga, ali kad kamera nije upaljena, prijateljima govori da ga voli i da ne zna kako će bez njega.
- Ana izgleda ni sama više ne zna šta hoće. Teško joj je palo to što su Raletu produžili meru. U prvom trenutku ona je želela da ga najstrože kazne, ali kako je vreme odmicalo, strasti su se smirile i emocije proradile, pa se žali da joj je previše da budu razdvojeni trideset dana. Ne bi me začudilo da mu ona pokuca na vrata u nekom trenutku u narednim danima. Ana kad je besna spremna je na razne situacije, što ste i sami videli - da grebe auto, da lomi rampu na kapiji, da razlupa sve po kući, ali kad dođe sebi i smiri se, onda joj je samo ljubav važna, a ona baš voli Raleta, a rekao bih i on nju - priča naš izvor.
Kao rogovi u veći
Nedolično ponašanje
Detalji incidenta između Ane Nikolić i Gorana Ratkovića Raleta iz dana u dan isplivavaju na površinu. Nakon što je pevačica prijavila kompozitora za nasilje, ona se uputila u Urgentni centar na pregled. Međutim, ni tamo nije imala mira, već je napravila scenu, o čemu je Kurir pisao pre par dana.
Zahtevala je da je prime preko reda iako joj je ljubazno objašnjeno da je jedan pacijent pre nje, što je nju razbesnelo. Kad ju je medicinsko osoblje zamolilo da malo sačeka, ona je počela da viče, lupila pesnicom o pult, okrenula se, otišla i nije sačekala pregled.