Slušaj vest

Ani Nikolić je, po svemu sudeći, teško palo to što su državni organi Goranu Ratkoviću Raletu produžili meru zabrane prilaska posle 48 sati na 30 dana. Pevačica se požalila prijateljima da joj to nikako ne odgovara jer je i posle svega emotivno vezana za svog partnera.

Teško joj pala razdvojenost od Raleta

Pevačica ne može da reguliše emocije  Foto: Kurir, Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić, ATA Images Kurir, Pritnscreen/Instagram

 Promena raspoloženja 

Ona na Instagram kači snimke u kojima osuđuje bivšeg partnera, vređa ga, ali kad kamera nije upaljena, prijateljima govori da ga voli i da ne zna kako će bez njega.
- Ana izgleda ni sama više ne zna šta hoće. Teško joj je palo to što su Raletu produžili meru. U prvom trenutku ona je želela da ga najstrože kazne, ali kako je vreme odmicalo, strasti su se smirile i emocije proradile, pa se žali da joj je previše da budu razdvojeni trideset dana. Ne bi me začudilo da mu ona pokuca na vrata u nekom trenutku u narednim danima. Ana kad je besna spremna je na razne situacije, što ste i sami videli - da grebe auto, da lomi rampu na kapiji, da razlupa sve po kući, ali kad dođe sebi i smiri se, onda joj je samo ljubav važna, a ona baš voli Raleta, a rekao bih i on nju - priča naš izvor.

 Kao rogovi u veći

Ljubavni problemi potresli njihove fanove Foto: Nenad Kostić Shutterstock, Kurir, Shutterstock, Damir Dervišagić, ATA images, Nenad Kostić, Ata imagas

 Nedolično ponašanje

Detalji incidenta između Ane Nikolić i Gorana Ratkovića Raleta iz dana u dan isplivavaju na površinu. Nakon što je pevačica prijavila kompozitora za nasilje, ona se uputila u Urgentni centar na pregled. Međutim, ni tamo nije imala mira, već je napravila scenu, o čemu je Kurir pisao pre par dana.

Zahtevala je da je prime preko reda iako joj je ljubazno objašnjeno da je jedan pacijent pre nje, što je nju razbesnelo. Kad ju je medicinsko osoblje zamolilo da malo sačeka, ona je počela da viče, lupila pesnicom o pult, okrenula se, otišla i nije sačekala pregled.

Ne propustiteStarsŽENA GA IZBACILA IZ KUĆE, INDIRA RADIĆ GA OŠIŠALA NA SPAVANJU: Turbulentan ljubavni život Gorana Ratkovića Raleta: Isterala me je zbog pevačice Reni
sequence-01.01-44-26-23.still001.jpg
Stars"KAO ŽENI, MAJCI, KOLEGINICI, ŽELIM SNAGU I OPORAVAK OD SVEGA" Olja Bajrami pružila podršku Ani Nikolić u teškim trenucima
5265444.jpg
StarsOLJA BAJRAMI PROGOVORILA: Nakon skandala Ane Nikolić i Raleta, oglasila se i pevačica: Spojili smo se na neki drugi način i bilo je teško odovojiti se
olja-ana.jpg
Stars"I SAMA SAM PROŠLA KROZ SLIČNO SA PROBLEMATIČNIM DEČKOM" Aleksandra Mladenović stala uz Anu Nikolić - Uz nju sam, znam kako joj je i ima moju podršku
Ana Nikolić i Aleksandra Mladenovic.jpg

KurirDara Bubamara odgovorila Eri Ojdanicu na prozivku, da je ona vise za kafe kuvaricu na Grandu, nego za clana zirija Izvor: Kurir