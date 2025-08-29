Slušaj vest

Ana Nikolić trenutno proživljava pravu dramu u privatnom životu nakon što je prijavila policiji partnera Gorana Ratkovića Raleta za nasilje, nakon čega mu je izrečena mera zabrane prilaska u trajanju od 30 dana.

Foto: Pritnscreen/Instagram

Pevačica je nakon fizičkog sukoba s producentom, s drugaricom otišla u hotel kako bi se sklonila od svih, a zatim i u svoj stan na Voždovcu, a sada je zbog svog duševnog mira donela i novu radikalnu odluku.

Kako saznajemo od izvora bliskog Nikolićevoj, ona je odlučila da se privremeno preseli u svoje rodno selo Donju Mutnicu, nadomak Paraćina.

1/9 Vidi galeriju Rodna kuća Ane Nikolić Foto: Nikola Anđić

- Ana je svu ovu dramu s Raletom teško podnela. Jako je nervozna i stalno plače. Od kada ga je prijavila policiji, poslala mu je najmanje500 poruka. On je sve njih pročitao, ali joj nije odgovorio ni na jednu, zbog čega ona ludi. Rale nju i dalje jako voli i odmah bi joj odgovorio, ali se ne usuđuje. Najviše se plaši da ona to želi da iskoristi kao dokaz da joj se obratio i na taj način prekršio zabranu prilaska - kaže naš izvor i dodaje:

- U njenom stanu je trenutno haos. Sada je odlučila da ode u svoje rodno selo Donja Mutnica. Rekla je prijateljici da joj treba mir, da će joj tamo biti najbolje i da kad ode kod oca Dušana na grob i popriča s njim, da joj odmah bude mnogo lakše. Ja ne znam kako će ona tamo da bude sama. Koliko znam, tamo joj je kuća u šiblju jer dugo nije košeno, a fasada je poprilično oronula i dotrajala. Možda je u međuvremenu nekom platila da to malo sredi, ne znam. Verujem da će stare komšije tamo da joj se obraduju, ali koliko će izdržati, videćemo. Ići će ona sigurno i po nekim manastirima tamo, kaže da joj to jako prija u teškim trenucima - završava naš sagovornik.

Ana je, podsetimo, svog oca rano izgubila, a jednom prilikom je otkrila šta bi volela da mu kaže kad bi on i dalje bio živ.

Foto: Printskrin Instagram

- Možda bih mu rekla da zna da ga volim. To sam mu i šaptala dok je bio u komi. I sad, recimo, kad krenem na groblje... Moj vozač se jednom krstio, kaže mi: "Ponela si zvučnik i štikle?" Ja mu kažem: "Da, da, što? Ja pričam s mojim ocem tamo." Nikad se nije desilo da cigareta nije izgorela do kraja, nikada. Ja sam pušač od 33. godine, stalno sam u nekim ulogama. Sa 33 godine ceo svet prestaje da puši, ja počnem, i to odmah dve pakle. I to je uvek na pola gasim, kao pokojna Marina Tucaković, nešto mi posle toga nije lepa. Očeva cigareta, svaku koju sam zapalila, do kraja je izgorela - ispričala je svojevremeno Nikolićeva za Hajp.

Foto: Kurir, Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić

