Slušaj vest

Bojan Bjelić i Indi Aradinović konačno su se videli posle 12 godina. Njihov susret izazvao je veliku pažnju.

Pevač je otkrio gde je bio i čime se bavio sve ovo vreme.

Bavi se nekretninama

- U Kanadu sam otišao prvo zbog muzike, želeo sam da pevam. Međutim, život me je odveo u drugom pravcu i počeo sam da se bavim nekretninama. Sa Indi, ali ni sa jednim kolegom, nisam bio u kontaktu 12 godina - rekao je Bojan.

Bojan Bjelić i Indi Aradinović Foto: Kurir

Ipak, muzika je i dalje njegova velika ljubav i planira povratak. 

Povratak na scenu

- Želim opet da budem deo scene, muzika je uvek bila deo mene i sada sam spreman da se vratim - naglasio je pevač.

Indy se rasplakala kad je videla Bojana Bjelića Izvor: Kurir

Bojan je prokomentarisao i nove muzičke trendove, pa je istakao da ga je jedan izvođač posebno iznenadio. 

Glas za Desingericu

- Desingerica je pravo otkriće, donosi nešto novo i drugačije. Mislim da je jako interesantan - dodao je on.

Bojan Bjelić i Indi Aradinović
Bojan i Indi svojevremeno su imali hit Ekspresno Foto: Printscreen/Youtube

Podsetimo, Bojan je harao estradom hitovima poput "Duh iz bombonjere" i duetom sa Indi Aradinović "Ekspresno" i bio je konstantno zastupljen u medijima. Viđali smo ga u emisijama, imao je nastupe, a onda je nestao sa scene. Dugo se nigde nije pojavljivao, sve do sad, a mnogi komentarišu da je gotovo ostao isti.

Ne propustiteStarsNEKADA HARAO MUZIČKOM SCENOM, A DANAS ŽIVI DALEKO OD OČIJU JAVNOSTI! Devojke su gubile RAZUM zbog njega: Evo kako izgleda danas
Bojan Bjelić i Indi Aradinović
StarsINDI VREĐAJU ZBOG VEZE SA ZORANOM MARJANOVIĆEM! Pevačicu žestoko napali na društvenim mrežama
Indi Aradinović i Zoran Marjanović
StarsINDI POMUTILA RAZUM MUŠKARCIMA EKSPLICITNIM FOTKAMA! Pokazala kako uživa u bademantilu hotelske sobe (FOTO)
indi.jpg
StarsSAMA SEBI SNIMALA MEĐUNOŽJE! Pevačica spustila kameru i pokazala gaćice - sve u istom tonu
2025-07-14 13_49_50-Приче • Instagram.jpg