Bojan Bjelić i Indi Aradinović konačno su se videli posle 12 godina. Njihov susret izazvao je veliku pažnju.

Pevač je otkrio gde je bio i čime se bavio sve ovo vreme.

Bavi se nekretninama

- U Kanadu sam otišao prvo zbog muzike, želeo sam da pevam. Međutim, život me je odveo u drugom pravcu i počeo sam da se bavim nekretninama. Sa Indi, ali ni sa jednim kolegom, nisam bio u kontaktu 12 godina - rekao je Bojan.

1/5 Vidi galeriju Bojan Bjelić i Indi Aradinović Foto: Kurir

Ipak, muzika je i dalje njegova velika ljubav i planira povratak.

Povratak na scenu

- Želim opet da budem deo scene, muzika je uvek bila deo mene i sada sam spreman da se vratim - naglasio je pevač.

Indy se rasplakala kad je videla Bojana Bjelića Izvor: Kurir

Bojan je prokomentarisao i nove muzičke trendove, pa je istakao da ga je jedan izvođač posebno iznenadio.

Glas za Desingericu

- Desingerica je pravo otkriće, donosi nešto novo i drugačije. Mislim da je jako interesantan - dodao je on.

Bojan i Indi svojevremeno su imali hit Ekspresno Foto: Printscreen/Youtube