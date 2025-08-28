INDI I BOJAN BJELIĆ SRELI SE POSLE 12 GODINA! Pevač već dugo živi u Kanadi, otkrio čime se tamo bavi (FOTO/VIDEO)
Bojan Bjelić i Indi Aradinović konačno su se videli posle 12 godina. Njihov susret izazvao je veliku pažnju.
Pevač je otkrio gde je bio i čime se bavio sve ovo vreme.
Bavi se nekretninama
- U Kanadu sam otišao prvo zbog muzike, želeo sam da pevam. Međutim, život me je odveo u drugom pravcu i počeo sam da se bavim nekretninama. Sa Indi, ali ni sa jednim kolegom, nisam bio u kontaktu 12 godina - rekao je Bojan.
Ipak, muzika je i dalje njegova velika ljubav i planira povratak.
Povratak na scenu
- Želim opet da budem deo scene, muzika je uvek bila deo mene i sada sam spreman da se vratim - naglasio je pevač.
Bojan je prokomentarisao i nove muzičke trendove, pa je istakao da ga je jedan izvođač posebno iznenadio.
Glas za Desingericu
- Desingerica je pravo otkriće, donosi nešto novo i drugačije. Mislim da je jako interesantan - dodao je on.
Podsetimo, Bojan je harao estradom hitovima poput "Duh iz bombonjere" i duetom sa Indi Aradinović "Ekspresno" i bio je konstantno zastupljen u medijima. Viđali smo ga u emisijama, imao je nastupe, a onda je nestao sa scene. Dugo se nigde nije pojavljivao, sve do sad, a mnogi komentarišu da je gotovo ostao isti.