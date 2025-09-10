Slušaj vest

Ana Nikolić i Goran Ratković Rale su nedavno unajmili i dva pripadnika obezbeđenja.

Kako saznajemo, oni sekjuriti nisu angažovali kako bi se zaštitili od ljudi sa strane ili nasrtljivih fanova, već od sebe!

Foto: Damir Dervišagić Nenad Kostić Instagram

- Ana i Rale su angažovali dva momka koji imaju njihovu ulogu sekjuritija. Oni su s njima putovali i na nastupe i stalno su ih pratili u automobilu pozadi. Ali ono što je zanimljivo je da ih oni nisu angažovali iz straha za svoju bezbednost, već da bi ih zaštitili od njih samih kad se žestoko posvađaju da ne bi došlo do fizičkog obračuna. To je neko vreme funkcionisalo, ali prvom prilikom, čim su oni imali slobodan dan, desio se obračun na Avali - ispričao nam sagovornik.

Podsetimo, crnogorski voditelj Božo Dobriša nedavno nam je ispričao detalje situacije koja se desila u Budvi početkom avgusta, kada je pre Aninog nastupa u najvećoj diskoteci u Budvi malo falilo da dođe do fizičkog obračuna između nje i Raleta.

Foto: Damir Dervišagić, Privatna Arhiva, Nenad Kostić

- Šokiran sam onim što se desilo Ani. Ana, ljubavi moja jedina, zar je moguće da to dozvoljavaš sebi? Celi Kotor me je ova dva dana zaustavljao i pitao šta se ovo dešava sa Anom. I njene kolege me pitaju mogu li joj nekako pomoći. Ispričaću sad nešto o čemu nisam želeo javno. Veruj mi da bi se ista stvar desila i pre 20-ak dana u Budvi kad je imala nastup. Rale bi je tad prebio, da ga nismo sprečili. Da nije bilo mene i moje ekipe, on bi je istukao. Zbog njega i njegovog napada na nju, njoj je nastup kasnio skoro sat vremena. Ja u potpunosti razumem nju i njenu ljubomoru. I u Budvi smo čuli njihovu raspravu zbog druge. Hteo je da je ostavi da se sprema sama, a da se on vidi sa drugom ženom - pričao nam je Božo, pa nastavlja:

- Kako i da ne otkaže sve nastupe kad je stalno maltretira i hoće da se obogati preko nje? Ko je Rale bez Ane? Niko. Ona nije imala ljubav pored njega, a ja sam joj nudio sve. Sa svojom ekipom krećem iz Crne Gore. Rale, idiote, naći ću te gde god da si. Ana, ljubavi moja, dođi kod mene i kupiću ti sve haljine koje želiš. Crni Rale je štekara teška, teško mu je i da te obuče. Moji prijatelji drže najluksuznije butike u Crnoj Gori. Bićeš najlepša na nastupima kao i uvek - zaključio je crnogorski voditelj za Kurir.

1/5 Vidi galeriju Pevačica ne može da reguliše emocije Foto: Kurir, Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić, ATA Images Kurir, Pritnscreen/Instagram

