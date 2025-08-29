Slušaj vest

Veljko Ražnatović je vernik koji poštuje hrišćanske običaje. Sportista je juče bio na liturgiji u maloj crkvi pored Hrama Svetog Save. Na pričest je došao motorom. Naša ekipa ga je spazila pre nego što se parkirao i ušao u sveto mesto na Vračaru.

Foto: Kurir

On je tom prilikom bio s tetkom Lidijom Ocokoljić i njenim suprugom Predragom, koji su se takođe pričestili. Nakon toga Veljko se oglasio na praznik Velike Gospojine:

- Na zdravlje i spasenje nek nam je svima! - napisao je sin Svetlane Cece Ražnatović.

Vera mu je na prvom mestu

Veljko često govori o duhovnosti, a prvi susret s pravom spoznajom svoje ličnosti je opisao kao nešto nestvarno. To se dogodilo, kako je otkrio u jednom intervjuu, tokom boravka na Hilandaru, i promenilo mu je život iz korena.

- Bio sam na Hilandaru i ništa više posle toga nije bilo isto. Bio sam mlad i prvi put sam tamo upoznao veru. Sećam se da su me podigli na velike merdevine, to je bila velika čast da se pomogne oko čišćenja crkve. Popeli su me na merdevine i čistio sam prozor pored košnice ogromne. Nije mi bilo svejedno, a monah mi je rekao: "Slobodno, neće te nijedna pipnuti." I tako je i bilo. Ta scena je uticala na tok mog života. Posle je bilo magično, to što se desilo kosi se s naukom - ispričao je Veljko.

Momak za primer

Pronašao mir

Moja poruka svima je da pročitaju Novi i Stari zavet, da pročitaju Bibliju. Da nađu sebi duhovnika, da se ispovedaju, da poste, da se pričešćuju. Da veruju u Boga i da vide sami kako će život da im se okrene nabolje - rekao je Veljko i dodao:

- Nikad me majka nije gurala u to. Kad god me neko pita, ja sam uvek verovao u Boga, ali prosto stvari koje sam radio nisu se poklapale s time. Tako da, čim sam dela spojio s time u šta verujem, to je počelo da se odražava i na moj život. Mora čovek sam sebi da stavi prst na čelo i da razmisli. Ne može niko da ti pomogne ako ti sam sebi nećeš - objasnio je on.