Slušaj vest

U domaćim medijima i javnosti se poslednjih dana spekuliše o tome da su se Kristijan Golubović i Kristina Spalević rastali, a pobednik "Farme" i učesnik "Elite 9" je dodatno podgrejao ove priče čestitkom koju je objavio povodom Kristininog rođendana.

Naime, svima je zaparao uši deo u kojem govori o pomirenju.

Kristijan Golubović čestitao rođendan supruzi Kristini
Kristijan Golubović čestitao rođendan supruzi Kristini Foto: Printscreen Instagram

Želi proširenje porodice

- Za moju suprugu Kristinu Spalević, buduću Golubović. Za pomirenje, za ljubav, za treće dete. Da sednemo kao u taksi, u neki svemirski brod. Idemo gore, Atlas dolazi na zemlju, nema više zemlje. Dva crkavca vodimo i treće u stomaku. Mi nastavljamo vrstu degenerika. Ljubim te u d*pe dlakavo, voli te tvoj muž - naveo je Kristijan Golubović u obraćanju na Instagramu.

Mnogima nije bilo jasno šta smatra pod "pomirenjem", pa su ga pitali zbog čega su se posvađali njih dvoje, međutim on je ostao nedorečen.

Za to vreme, Kristina Spalević je podelila fotografiju sa druge proslave, na kojoj pozira sa osobom koju najviše voli - bratom.

- Na punoletstvu mi je prišla devojka sa kojom sarađujem i rekla da je našoj majci dala komplimente za poštovanje koje imaš prema meni, i na našu ljubav. Kad god je neko pomenuo moje ime, uvek si naglasio da sam te odgajila, ništa ne može da bude vrednije od toga… Volim te i nikad neću dati da ti lome krila, zauvek tvoja tvrđava - stajalo je u opisu fotografije na kojoj Kristina pozira sa bratom, koji je nedavno napunio 18 godina.

Ne propustiteStarsONO ŠTO NIJE USPELA MAFIJA, USPEO JE ŠTAPIĆ NATOPLJEN VOSKOM: Kišu od 112 metaka preživeo, ali je pao na testu depilacije (VIDEO)
WhatsApp Image 2024-09-27 at 9.39.24 PM.jpeg
StarsSVI OSTANU ŠOKIRANI KADA VIDITE ŽENU KRISTIJANA GOLUBOVUĆA NA ULICI! Vodi decu u vrtić kao da je pošla na plažu, a sa sobom ima kutlaču i peškir: Evo i zašto
screenshot-8.jpg
StarsPECA SVOJOJ MAMI POKLANJA ZUBE! Šok odluka bivšeg farmera, sve isplivalo u emisiji uživo
dete sa sela.jpg
StarsKRISTIJAN GOLUBOVIĆ DOBIO PONUDU OD KRIMINALACA! Za ovu akciju mu nudili 200.000€, imali su jedan zahtev, a ono što im je rekao iznenadiće sve
enstorovci01-news1-damir-dervisagic.jpg

Kristijan Golubović na spektakularan način ulazi na Farmu Izvor: Kurir