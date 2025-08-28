Slušaj vest

U domaćim medijima i javnosti se poslednjih dana spekuliše o tome da su se Kristijan Golubović i Kristina Spalević rastali, a pobednik "Farme" i učesnik "Elite 9" je dodatno podgrejao ove priče čestitkom koju je objavio povodom Kristininog rođendana.

Naime, svima je zaparao uši deo u kojem govori o pomirenju.

Kristijan Golubović čestitao rođendan supruzi Kristini Foto: Printscreen Instagram

Želi proširenje porodice

- Za moju suprugu Kristinu Spalević, buduću Golubović. Za pomirenje, za ljubav, za treće dete. Da sednemo kao u taksi, u neki svemirski brod. Idemo gore, Atlas dolazi na zemlju, nema više zemlje. Dva crkavca vodimo i treće u stomaku. Mi nastavljamo vrstu degenerika. Ljubim te u d*pe dlakavo, voli te tvoj muž - naveo je Kristijan Golubović u obraćanju na Instagramu.

Mnogima nije bilo jasno šta smatra pod "pomirenjem", pa su ga pitali zbog čega su se posvađali njih dvoje, međutim on je ostao nedorečen.

Za to vreme, Kristina Spalević je podelila fotografiju sa druge proslave, na kojoj pozira sa osobom koju najviše voli - bratom.

- Na punoletstvu mi je prišla devojka sa kojom sarađujem i rekla da je našoj majci dala komplimente za poštovanje koje imaš prema meni, i na našu ljubav. Kad god je neko pomenuo moje ime, uvek si naglasio da sam te odgajila, ništa ne može da bude vrednije od toga… Volim te i nikad neću dati da ti lome krila, zauvek tvoja tvrđava - stajalo je u opisu fotografije na kojoj Kristina pozira sa bratom, koji je nedavno napunio 18 godina.