Slušaj vest

Dara osuđuje svaki vid nasilja, ali isto tako ističe da joj nije jasno zbog čega su i Ana i rale morali javno da se oglašavaju.

"Uhvati me tuga neka"

- Strašno. Majke mi, tuga me uhvati neka, oni stvarno nisu normalni. Jako su mi zanimljivi, ali, opet, žao mi je Ane, žao mi je zato što se to sve dešava - počela je Dara i nastavila:

Dara Bubamara osuđuje svaki vid nasilja Foto: Kurir

- Znate šta ja mislim, i da se to njima privatno dešava, ne razumem zašto to snimaju. Zašto mora da snima one modrice, zašto on mora da priča, pa se onda sutra pomire, a onda opet posvađaju, potuku, pa pomire... Ja to nikad ne bih uradila, pogotovo ne zbog dece. To stvarno nije lepo, ja izuzetno cenim nju, volim što je ponovo počela da nastupa, ona zaslužuje sve najbolje, dobar je čovek.

Na pitanje da li je pokušala da kontaktira Anu, rekla je:

Rale dobio zabranu prilaska Ani od 30 dana Foto: ATA Images Kurir

"Žao mi je"

- Nisam, ne znam šta reći, ne znam šta je tu istina, šta nije, ali stvarno mi je žao, pogotovo kad vidim da žena dobije batine. To mi je stvarno jako žao. Mrzim to nasilje, ali kažem ti, on priča jedno, ona priča drugo, videćete oni će se opet pomiriti.

Podsetimo, Dara je ovom prilikom i prokomentarisala to što je Era Ojdanić rekao da je ona više za kafe kuvaricu u Grandu nego za članicu žirija.

- Sad ću ga tužiti, jer mi se taj deda ne skda sa grbače - poručila je Dara Bubamara.