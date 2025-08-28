Slušaj vest

Dara Bubamara uvek je bila bez dlake na jeziku, pa je tako sada prokomentarisala i skandal između Gorana Ratkovića Raleta i Ane Nikolić, koja je svog partnera optužila za nasilje.

Dara osuđuje svaki vid nasilja, ali isto tako ističe da joj nije jasno zbog čega su i Ana i rale morali javno da se oglašavaju.

"Uhvati me tuga neka"

- Strašno. Majke mi, tuga me uhvati neka, oni stvarno nisu normalni. Jako su mi zanimljivi, ali, opet, žao mi je Ane, žao mi je zato što se to sve dešava - počela je Dara i nastavila:

Dara Bubamara
Dara Bubamara osuđuje svaki vid nasilja Foto: Kurir

- Znate šta ja mislim, i da se to njima privatno dešava, ne razumem zašto to snimaju. Zašto mora da snima one modrice, zašto on mora da priča, pa se onda sutra pomire, a onda opet posvađaju, potuku, pa pomire... Ja to nikad ne bih uradila, pogotovo ne zbog dece. To stvarno nije lepo, ja izuzetno cenim nju, volim što je ponovo počela da nastupa, ona zaslužuje sve najbolje, dobar je čovek.

Na pitanje da li je pokušala da kontaktira Anu, rekla je:

Ana Nikolić i Rale
Rale dobio zabranu prilaska Ani od 30 dana Foto: ATA Images Kurir

 "Žao mi je"

- Nisam, ne znam šta reći, ne znam šta je tu istina, šta nije, ali stvarno mi je žao, pogotovo kad vidim da žena dobije batine. To mi je stvarno jako žao. Mrzim to nasilje, ali kažem ti, on priča jedno, ona priča drugo, videćete oni će se opet pomiriti.

Podsetimo, Dara je ovom prilikom i prokomentarisala to što je Era Ojdanić rekao da je ona više za kafe kuvaricu u Grandu nego za članicu žirija.

- Sad ću ga tužiti, jer mi se taj deda ne skda sa grbače - poručila je Dara Bubamara.

Ne propustiteStarsŽENA GA IZBACILA IZ KUĆE, INDIRA RADIĆ GA OŠIŠALA NA SPAVANJU: Turbulentan ljubavni život Gorana Ratkovića Raleta: Isterala me je zbog pevačice Reni
sequence-01.01-44-26-23.still001.jpg
Stars"KAO ŽENI, MAJCI, KOLEGINICI, ŽELIM SNAGU I OPORAVAK OD SVEGA" Olja Bajrami pružila podršku Ani Nikolić u teškim trenucima
5265444.jpg
StarsOLJA BAJRAMI PROGOVORILA: Nakon skandala Ane Nikolić i Raleta, oglasila se i pevačica: Spojili smo se na neki drugi način i bilo je teško odovojiti se
olja-ana.jpg
StarsANA NIKOLIĆ SE SLOMILA POSLE INCIDENTA SA RALETOM: Objavila potresnu poruku - "Znam da nisam sama" (FOTO)
Screenshot 2025-08-28 082506.jpg

KurirDara Bubamara odgovorila Eri Ojdanicu na prozivku, da je ona vise za kafe kuvaricu na Grandu, nego za clana zirija Izvor: Kurir