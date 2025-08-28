Slušaj vest

Mlada muzička zvezda Anđela Ignjatović Breskvica priredila je publici nezaboravni provod na tročasovnom koncertu na 35. „Roštiljijadi“.

- Deca su moja najvernija publika, jer su oni iskreni i čiste duše. To je pored pesama koje stvaram, za jednog izvođača najznačajnije - istakla je pevačica.

Breskvica na Rostiljijadi u Leskovcu
Foto: Marko Cvetković

Koncert je krenula sa hitom „Gnezdo orlovo“, a Leskovčane je podsetila i na pesme sa prvog studijskog albuma „Turbo i folk“, kao što su „Natalna“, „Nisam ti ja mama“, „Australija“ i druge, kao i na numere sa početka karijere „Čini“, „Do gole kože“, „Drift“...

Nakon nastupa u Leskovcu, Anđela je sa nama sumirala utiske i otkrila odakle crpi inspiraciju za scenski stil.

Breskvica (3).jpeg
Foto: Marko Cvetković

- Nosim šta mi se dopada u čemu se prijatno osećam, a to je najvažnije. Volim da menjam stil i eksperimentišem, a to zavisi isključio od mog raspoloženja i zanimljivo mi je.

Nema sumnje da je jug Srbije uživao u Anđelinom koncertu, koji je postao deo njene ovogodišnje uspešne letnje sezone i turneje, koja je bila širom naše zemlje i regiona.

pedja_djuknic_19062025_0006.JPG
breskvica_04062025_0008.JPG
WhatsApp Image 2025-07-20 at 5.18.40 AM (1).jpeg
Screenshot 2025-04-11 174949.png

