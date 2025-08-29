Slušaj vest

Andrija, sin pevača Bobana Rajovića, već neko vreme muva Zoranu Mićanović, o čemu je Kurir nedavno prvi pisao.

Folkerov naslednik i bivši fudbaler, koji je sad angažovan i kao Bobanov poslovni saradnik, nedavno je s društvom bio na Zoraninom nastupu u Budvi, gde se oduševio izgledom mlade pevačice, a zatim su zajedno izašli u provod.

Boban se do sada nije oglašavao na ovu temu, a na našu molbu za komentar dao je vrlo zanimljiv odgovor.

- Andrija hoće da mi ukrade šou definitivno (smeh). Gaga, moja žena, pevaće joj "sikter, sikter". Zorana nije jedina za koju su Andriju vezivali mediji, bilo je još pevačica pre ovoga. Nije prvi put. Za tu priču najbolje da pitate njih dvoje. Nisam kompetentan po tom pitanju. Ako se "turio" na mene, neće biti neki ženskaroš. Sve pohvale s moje strane na račun male Zorane Mićanović. Vokalne sposobnosti čista desetka, vaspitanje isto, uvek se javi kad me vidi. Imali smo prilike čak i zajedno da nastupamo. Veliki pozdrav za nju. Ovi silni napisi, prepustiću to njima pa nek oni pričaju o njima. Bitno je da je njima lepo i drago mi je što se druže - poručio nam je Boban.

Podsetimo, prema priči našeg izvora, Andrija je na prvu pao na mladu pevačicu.

- Baš mu se sviđa i on to ne krije. To veče kad je Zorana pevala u Budvi, on joj je kupio buket ruža, koji joj je dao na sceni. Nju je taj gest oduševio, pa su se celu noć tokom njenog nastupa smeškali jedno drugom. Posle nastupa su razmenili kontakte i dogovorili su se da se vide i sutra veče i da zajedno izađu u provod. Onu su zajedno otišli na nastup Tee Tairović, a celo veče su se grlili i bili vrlo prisni. Trudili su se da ne privlače pažnju, ali kako to već uvek biva, ljudi su ih primetili i odmah je počelo da se šuška da je nova ljubav na pomolu. Ne mogu da tvrdim da su zajedno, ali da je Andrija odlepio za pevačicom, jeste. Uostalom, slike i snimci govore više od 1.000 reči - rekao nam je nedavno sagovornik.

