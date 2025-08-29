Slušaj vest

Vesna Rivas aktivna je celo leto i ne staje s poslom. Ipak, izgleda da se poslednjih dana preforsirala pa je uhvatila prehlada, zbog čega je bila prinuđena da potraži pomoć u apoteci.

Naš paparaco uslikao ju je dok je kupovala lekove u Batajnici, a kao i uvek, i ovog puta je za šetnju i završavanje dnevnih obaveza imala zanimljiv stajling.

Pevačica, voditeljka, proročica i rijaliti zvezda, koja i živi u ovom naselju, pažljivo je slušala sve savete farmaceuta, a nakon što je završila s kupovinom lekova, odmah se uputila u svoj porodični dom.

Vesna Rivas na Kurir televiziji Foto: Kurir Televizija

Podsetimo, Vesna je jednom prilikom ispričala da su pevačice morale svašta da rade da bi uspele na estradi, kao i da nije htela da bude deo tog "čopora".

- Pevačice su morale raznim stvarima da se povinuju, a ja to nisam nikad htela za sebe. Nekako sam volela da budem sama svoj gazda, što se kaže, i to me je održalo. Kad sam počinjala karijeru, pevačice su morale dobro da se prodaju. Svako može da uspe ako gradi karijeru preko kreveta, šta da se radi. Nikome ne mogu niti želim da branim bilo šta - rekla je Rivasova.

screenshot-3.jpg
Foto: Kurir Televizija

Kurir.rs

