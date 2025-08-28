Slušaj vest

Danas su se na konferenciji za štampu povodom jednog događaja okupili mnogi poznati, a među njima se našla i Dara Bubamara.

Dara Bubamara je prva stala da da pojedinačnu izjavu za medije, a Vesna i Đole su se naljutili, pa su se odmah pokupili i otišli.

Pevačica je ignorisala situaciju, te je sve vreme uživala u svom koktelu i kratko poručila:

"Znate onu moju pesmu što ide: "To je samo ljubomora". Mora da se pomiri sa tim da sam ja zvezda. Ja sam došla da ispoštujem. Ljubomora nije dobra inače."

1/5 Vidi galeriju Pevačica je čvrsto odlučila Foto: Kurir

"Kad sam došla u Zvezde Granda, svi su otišli"

Dara Bubamara je novi član žirija Zvezde Granda, a o planovima za ovu emisiju otvoreno priča.

- Ne verujem da ću se ikada sukobiti sa Cecom, ni zarad šou programa. Ona je takva osoba da me nikad nije uvredila, nju kad gledam kako pričam kao da vidim sebe. Sa svima ću se lepo slagati, ali ako neko kaže što mi ne odgovara, reagovaću. Za sad mi svi prijaju, ali ja sam osoba koja ništa ne planira. Ne razmišljam o sukobima - kaže Dara.

Ona je prokomentarisala i odluku Viki Miljković i Bosanca da napuste ovaj muzički šou.

- Sve je to šou biznis, svako gleda gde mu je bolje. Ja sam dolaskom u Zvezde Granda sve poremetila, ne znam šta se tu desilo. Kako sam ja došla, oni su svi otišli. Ma meni se to sviđa, jer će biti dobra i zdrava konkurencija. Mogli su barem još jednu godinu, ali ja sam došla da zamenim tri osobe - kroz smeh je odgovorila Dara.

Kurir

Pogledajte dodatni snimak: