Slušaj vest

Ivan Marinković je danas došao ponovo stigao na Pink kako bi snimio profil za Elitu 9, a ispred zgrade se pojavio sa punim kesama.

Kako je odmah rekao Ivan, bio je u trgovinu i tom prilikom kupio nešto sebi, ali i sinu Željku kojeg će ipak uskoro videti.

Preokret sa Kulićima

Iako je Miljana govorila Ivanu da će oni otići na putovanje i da nema ništa od viđanja, juče se stvar preokrenula.

- Ipak idem sutra za Niš, biću tamo dva tri dana pa ćemo razgovarati o svemu. Nije sad to ništa strašno, sve je stvar razumevanja. Oni su mi tražili da krenem odmah sa njima za Niš i ja im kažem: "Opet mi postavljate uslove, imam obaveza, snimam profil, ne možete tako da se ponašate, nisam ja vaša igračka" - rekao je Marinković u intervjuu.

1/7 Vidi galeriju Miljana Kulić kod kiropraktićara Foto: Printscreen Insatgram

Odzvanjalo Dedinje zbog Marije

Juče je dan protekao žustro, pa je tako doslovno odjekivalo Dedinje od Marijine vike. Ona se našla sa Ivanom u jednom obližnjem lokalu i doslovno se sve vreme svađala.

- Slučajno smo se sreli, nisam znao da je Marija tu. Razgovarali smo, jeste bilo malo žustrije, ali nije bilo uvreda i toga. Tu smo sad u nekom raskoraku, ona ima neke svoje planove, uslove i želje, a ja svoje - otkriva Marinković i kaže da mu ni malo ne prija to što Kulići javno govore o njihovom odnosu.

- Rekao sam Mariji, prestanite više da pričate o našim intimnim stvarima, manite se toga. Rekao sam im ako se neki novinar pojavi u ponedeljak da snima kako Željko ide u školu, mene neće niko snimiti pa neka pričaju kako nisam bio. Generalno je sve u redu, nisam u rijalitiju pa da se napu*avamo, ipak smo porodica u smislu Željko i ja. Razumem Mariju, nije njoj lako pored svih. Ali imam svoja prava i hoću da se te stvari reše, nisam od onih koji hoće po svaku cenu zakon i dnk - otkriva Ivan.

1/6 Vidi galeriju Ivan Marinković sa sinom Željkom Foto: Printscreen Instagram, Kurir, Antonio Ahel/ATAImages

Ne veruje da se Miljana promenila

Kako kaže, smatra da će sa Marijom Kulić lakše da pronađe zajednički jezik, ali ne veruje u njene priče kako se Miljana promenila.

- Ona će da priča o meni, Bebici i Zoli. Misli da je to i dalje zanimljivo, a to nikoga ne zanima. Udaranje, bacanje stvari, razbijanje, koga to više zanima da gleda? - pitao se Ivan.

Kurir / Blic

Pogledajte dodatni snimak: