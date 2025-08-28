Slušaj vest

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz pomirili su se nedugo nakon finala ''Elite'' i od tog momenta su gotovo nerazdvojni. Ipak, u njihovom odnosu nije sve tako bajno, a prijatelj Đuričićeve šokirao je naciju novim informacijama.

Gostujući u emisiji ''Narod pita'' Marko Đedović dao je svoj sud o pobedniku ''Elite 8'', ali i o njegovoj vezi sa Anđelom Đuričić.

- Ništa protiv nemam i da se ona odluči na korak dalje u tom odnosu. U njene emocije nikada sumnjao nisam, ali sam se za njegove emocije izjasnio više puta. Šta ćemo s tim što se iživljavao nad Anđelom zbog Pavla, a svoje greške nije video?! Ne mislim da se totalno promenio u boljem smislu nakon izlaska iz rijalitija. Sve je pucalo po njenim leđima. Sa Anđelom sam se dopisivao. Nismo ulazili u duboke teme. Znam kakva je kad se zaljubi. Znam da on mene ne voli. Ona ide linijom manjeg otpora, zna da je najbolje da imamo ređi kontakt - kaže Đedović koji smatra da bi Anđela prvo njega pozvala kada bi raskinula sa Nenadom.

- U potpunosti sam siguran u to. Takođe, nakon svega ona sedi u društvu Pegija, koji je sve ono izgovarao. Treba biti osoba koja želi da ugodi osobi s kojom je, ali se ne gazi preko sebe.

Ubedljiva pobeda

Gastoz je osvojio 44.1 odsto glasova publike u finalu i ubedljivo pobedio drugoplasiranu učesnicu Anđelu Đuričić koja je osvojila 36,3 procenata.

Gledaoci su putem SMS glasova odabrali pobednika Elite 8, a ako je sudeći po sabranim glasovima, nisu imali dilemu koga će dovesti do trona.

Armija fanova

Marinković je godinama u javnom svetu, a "Burazengije" ga prate od kako se pojavio u medijima. Ima armiju fanova koja je uvek uz njega i koja ga je dva puta dovela do pobede u svim rijaliti formatima. Pobeda u Eliti 8 je treća kruna, te ga mnogi nazivaju kraljem rijalitija.

