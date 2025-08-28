Slušaj vest

Pevačica Goca Božinovska je bila u vezi sa Radetom Vučkovićem sa kojim je dobila ćerku Jelenu.

Rade se ne eksponira javno, živi mirnim životom u Kuršumliji, a Jelena ga je sada snimila dok je svirao za klavirom.

Jelena ga je sve vreme sa ponosom slušala kako svira, a u opisu snimka je krako napisala: "Tata".

Tata Jelene Vučković Foto: instagram/jelenavuckovic1 / Instagram

Ko je Rade?

Inače, Rade Vučković, autor brojnih pesama. Nikad nije bio u braku, ali je ostvario duge ljubavne veze, a jedna od njih je i sa poznatom pevačicom Gocom Božinovskom.

U vreme kad je upoznao Gocu, koja je tada imala 17 godina, je već bio u vezi sa Nadom sa kojom se često mirio i svađao. U trenucima kada je bio u svađi sa Nadom u stan je uselio devojku Vesnu, te je u jednom momentu bio sa tri žene u istom trenutku. Ipak, čim je Goca došla u njegov život odlučio je da sve to prekine.

Podsetimo, nakon nekoliko decenija, Jelena Vučković je u svojoj potresnoj ispovesti iznela potresne detalje iz života i odrastanja bez roditelja, te je priznala da je to na nju ostavilo traume i da se osećala odbačeno tokom detinjstva.

1/5 Vidi galeriju Rade Vučković u privatnom životu Foto: Printscreen/Happy, Kurir TV

Ipak, naglasila je da majci ne zamera što ju je ostavila od bake, koju i smatra svojom majkom. Goca je u to vreme mnogo radila, a nakon što je napustila Vučkovića i ćerku ostavila kod roditelja, počela je da živi sa koleginicom Zlatom Petrović, sa kojom je i dan danas najbolja prijateljica.

- Najbolnije mi je to što mi je jako nedostajala majka. Ja sam imala sreću što me je odgajila jedna divna žena, ona je u stvari moja majka. Teško mi je bilo i prihvatanje mojih roditelja. Čini mi se da me i danas ne razumeju. Roditelji su gradili svoje karijere, napravili svoje nove porodice. Baka mi je govorila: Pogledaj gore u avion, tu je mama, sad će da ti baci bombone". Majka me je posećivala, bila je deo mog života, ali ne toliko koliko mi je nedostajala. Kad su praznici, rođendani, kad su priredbe u školi. Ne žalim ja sebe, ali falile su te neke stvari i dan danas fale.

- Roditelji to ne mogu da razumeju. Znaš ono: "Ostavio sam te kod svog roditelja i ti si tu sigurna, šta ti je falilo, imali si tu sve", sad su tu neke dublje stvari koje ja kad bih iznela ne bi se dobro završilo. Bilo je dana kad mi je bila potrebna zaštita. Bilo je situacija, sada bih znala šta je bilo potrebno da u radim, al kao dete, nisam imala kome da se obratim. Imala sam strah, ako kažem za tu osobu da mi je nešto učinila. Nisu te situacije bile nimalo dobre. Deci bih rekla da se ničega ne plaše, ako doživljavaju neka maltretiranja, traume, da se obrate psihologu školskom, da razgovaraju sa učiteljima, da kažu osobi kojoj veruju. Ali oni su mali, kao što sam i ja bila mala, mala deca se plaše i neshvaćena su i to sve vuče svoje.

- Osećala sam se odbačeno. Kako da se ne osetiš tako, i moja baka je bila nemoćna. Tu nije bilo muške ruke, da se nekome požališ da ti pomogne, jedina me je ona i branila od svega - rekla je Jelena hrabro kroz suze.

Kurir / Blic

Pogledajte dodatni snimak: