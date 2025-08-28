Slušaj vest

Indira Indi Aradinović došla je danas na konferenciju za medije povodom žurke koja će se održati u septembru, a na kojoj će, među mnogim izvođačima, nastupiti i ona.

Stigla je vidno nasmejana u drečavo zelenim pantalonama i leopard bodiju, a odmah do dolaski je srela Đoleta Đoganija sa kojim se srdačno pozdravila.

U trenutku kada su hteli da se poljube u obraz, deluje kao da su slučajno malo više okrenuli glave, pa mnogi pišu da im se učinilo kao da su se poljubili u usta.

Njihov susret izazvao je brojne komentare na društvenim mrežama.

"Je l' ovo bio poljubac u usta?", "Šta se ovde desilo sa Indi i Đoletom?", "Da li ja to dobro vidim, on joj je ujak?", samo su neki od komentara.

U kakvom su srodstvu?

Vesnu i Đoleta Đoganija mnogi smatraju jednim od najskladnijih bračnih parova na domaćoj estradnoj sceni. Foto: ATAIMAGES, Kurir Televizija, Damir Dervišagić

Poznato je da su Edita i Indira Indi Aradinović u srodstvu sa Đoganijima, ali gotovo niko nije uspeo da raščivija šta im dođu.

Njihova majka Florija je sestra od tetke Gagija i Đoleta Đoganija koji su atraktivnim pevačicama ujaci. Naime, Florijina majka i majka popularnih densera Zeida su sestre bliznakinje.

