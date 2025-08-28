Slušaj vest

Era Ojdanić je nedavno javno pričao o istopolnim odnosima, te otkrio da nije fan istih.

Ipak, priznao je da je imao prilike da se oproba u njima.

- Okusio sam i intimne odnose sa muškarcima, ali više mi se sviđa sa ženama - rekao je Era svojevremeno za domaće medije.

Ljubi 43 godine mlađu devojku

Podsetimo, Era Ojdanić šokirao je javnost kada je uplovio u vezu sa 43 godine mlađom devojkom, a on priznaje da mu razlika u godinama ne prestavlja nikakav problem.

Svojevremeno je govorio o glumcu Lazaru Ristovskom koji je u vezi sa 39 godina mlađom Anicom.

- Čitao sam o Lazi i njegovoj devojci, portali su brujali o tome! Nemam ništa protiv, mogu samo ovakve stvari da podržim. On i ja smo kao braća, jurimo 50 godina mlađe žene! Prave smo konjine u punoj snazi, ali u tome nema ništa loše! Tretiramo žene kao malo vode na dlanu, tako da s nama nikad nema problema. Mladi klinci treba samo da uče od nas - rekao je pevač za domaće medije.

Pričalo se da Era podvodi kineskinje u svom motelu

- Ovde u selu se spekuliše da su neki ljudi kod Ere dovodili Kineskinje od kojih su koristili seksualne usluge. Ojdanić je u početku bio blago šokiran time, ali njegovo je da naplati rezervaciju i da se smeška. Međutim, kako je to postalo često, on se zainteresovao, shvatio da bi mogao da se poveže s njima i tako unapredi svoj posao - ispričao je izvor za medije svojevremeno.

