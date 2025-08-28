Slušaj vest

Godinu dana nakon smrti neprežaljene rok legende Bore Đorđevića grad Čačak i porodica postavili su spomenik na grobu legendarnog frontmena “Riblje čorbe“ na Gradskom groblju u Čačku.

Po želji čuvenog muzičara, na njegovom spomeniku nalaze se dve ukrštene gitare, kako je i napisao u poslednjoj pesmi koju je grupa “Riblja čorba“ snimila.

Stihovi pesme

Spomen ploča Bori Čorbi Foto: RINA

Ne trošite džabe pare, nisam tol’ko važan lik, ukrstite dve gitare, nek to bude spomenik. Konzilijum saopštenje, objavljuje svaki dan, da upozna javno mnjenje, koliko sam bolestan. Moje telo pošaljite U Čačak, u Srbiju.. u Ljubljani ostavite srce, neka bude tu. Ne trošite džabe pare, nisam tol’ko važan lik. Ukrstite dve gitare, nek to bude spomenik, glase stihovi pesme.

Bora Đorđević preminuo je u Ljubljani 4. septembra prošle godine, a po vlastitoj želji sahranjen je u rodnom Čačku. Godišnji pomen održaće se u nedelju u krugu porodice i prijatelja.

Imao tremu pred nastup u Čačku

Bora Čorba Foto: Printscreen/Instagram

Kao rođeni Čačanin isticao je da je i pored višedecenijske karijere imao tremu kada je nastupao u svom rodnom gradu.

Proglašen je počasnim građaninom, a sa osmehom je dočekao priče da je zaslužio da jedna ulica u gradu nosi njegovo ime.

Takođe, kulturni centar u Čačku uskoro će poneti njegovo ime.

Kurir

