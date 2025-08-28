Slušaj vest

Mia Borisavljević nastupaće na festivalu "Dragi bravo", a pevačica je otkrila da su njene pripreme uveliko počele.

"Zbog velike odgovornosti prema festivalu, treba da se odgovori kako treba, moje pripreme su počeke još u avgustu" - rekla je Mia na samom početku, pa se osvrnula na skandal između Ane i Raleta Ratkovića:

"To je jedna ozbiljnija tema. Ani treba kao ženi pružiti potpunu podršku, kao ženi koja je doživela nasilje i pokazati neku vrstu puta da se reši svojih problema i da se dozove" - rekla je Mia Borisavljević.

"Moja sestra živi u Kini 14 godina. Peking izgleda potpuno drugačije, toliko su ispred vremena, robotizovani su, mi smo daleko od toga. Tamo nikada ne bih mogla da živim, tamo niko ne priča drugi jezik osim kineskog.

O suprugu Bojanu

"Mnogo je ređe videti lepog i kompletnog muškarca, savršenog, nego ženu, sve žene su lepe. Bojan da je danas došao obukao bi belu majicu, bele farmerke i bele patike i to bi bilo sve od njegovog spremanja. Mislim da više treba da se divimo Bojanovoj lepoti" - rekla je Mia.

"Bojan i ja smo se više družili, pa smo ušli u vezu. Bojan ne voli da se ja šminkam i kaže da mi šminka ni treba" - dodala je pevačica.

Problem sa komšijama

Nedavno se u medijima pojavila vest da je pevačica imala problem sa komšijama, a sada je pevačica progovorila na tu temu:

"Skoro ste me pitali za neko pregrađivanje trease. Ja sam stan kupila 2013. godine i sve što se desilo, desilo se tada, pa ne znam otkud ta priča sad 2025. godine sa bilo kakvim problemima sa komšijama. Ne znam otkid priča sa komšijama, ne sećam se da je bilo problema" - rekla je Mia, pa otkrila da li joj je zanimljivi žiri koji će ove godine biti u Zvezdama Granda ili u Pinkovim Zvezdama:

"Čini mi se da ću ove godine gledati Pinkove Zvezde" - rekla je Mia.

