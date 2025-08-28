Slušaj vest

Estradni rat Ana Nikolić i kompozitora Gorana Ratkovića Raleta ne jenjava.

Povodom skandala koji danima trese region oglasile su se neke od estradnih ličnosti.

Među njihovim kolegama se našla i Zorica Marković, koja je zatečena ovom situacijom dala izjavu za medije.

- Raleta znam sto godina, to mi ne liči na njega. I da je moje rođeno dete u pitanju, to je po mom mišljenju odvratno. Neka rade šta hoće, ali je strašno što je toliko prisutno u javnosti. Fotografije, priče, kukanje... Pa što ne izađu iz te veze, jel su bolesni? - započela je pevačica.

- Odvarno, to je poslednje što sam očekivala od njih dvoje. Nije to prvi put, samo što je sad baš otišlo predaleko. Ako nije priznao, ja u to ne verujem. Da ju je tukao bio bi u zatvoru, a koliko znam dobio je samo zabranu prilaska. Nisam pametna, dragi su mi oboje i žao mi je što se uopšte o tome piše. Ružno, tužno i nedopustivo je bilo kakav vid nasilja. Ne mogu sad ništa da kažem, kad se budem čula sa Raletom znaću kakvo je stanje - govorila je Markovićeva.

- Sa Nikolićkom nemam kontakt, uvek se javimo jedna drugoj. U dobrim smo odnosima samo nemamo komunikaciju. Poštujem je kao koleginicu, mislim da je vrsan umetnik. Nije lepo ni komentarisati ako nemam priču makar jedne strane. Kome verovati sad tu? - pitala se Zorica, koja se potom dotakla i toga da je kompozitor pevačici pretio uzimanjem deteta.

- To su gluposti, poznavajući Raleta ne bih u to poverovala. Ne poznajem ga takvog. Mogu da padnu teške reči, ali to su već neke druge stvari. Možda ona u njemu izaziva agresiju u smislu svađe, rasprave, ali da on diže ruku na nju... Teško mi je da poverujem u to - zaključila je pevačica.

